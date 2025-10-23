Carles Puigdemont reúne a la ejecutiva de Junts en pleno pulso con el PSOE y Pedro Sánchez le pide "tiempo"

La ejecutiva de Junts hará un balance del acuerdo de Bruselas y abordará las "acciones a emprender"

El jefe del Ejecutivo advierte de la "involución" que supondría un Gobierno de PP y Vox

Compartir







El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, reunirá el lunes a la ejecutiva del partido en Perpiñán (Francia) en pleno pulso con el PSOE, han avanzado fuentes de la formación consultadas por Europa Press. Ya este miércoles en la sesión de control al Gobierno, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, avisó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que se debería "empezar a hablar de la hora del cambio" en La Moncloa.

Según el orden del día de la convocatoria, en la reunión se hará un balance del acuerdo de Bruselas y se abordará las "acciones a emprender" al respecto.

Además, se prevé que el encuentro se pueda alargar a lo largo de todo el día dado el estado de las relaciones de Junts con los socialistas.

Tras el aviso del martes de Miriam Nogueras en el Congreso, que advirtió al presidente del Gobierno que se está acercando "la hora del cambio", este jueves Pedro Sánchez, desde Bruselas ha afirmado que tiene la voluntad de cumplir todos los acuerdos firmados con Junts al inicio de la legislatura, aunque estos exigen "tiempo, dedicación y esfuerzos" y no todos dependen en exclusiva del Gobierno, según ha recordado.

PUEDE INTERESARTE Pedro Sánchez niega con un rotundo "no" que el PSOE se haya financiado ilegalmente

"Lo estamos haciendo, lo sabe Junts que estamos cumpliendo con todos esos acuerdos", ha subrayado, antes de precisar que algunos de ellos "no depende en exclusiva del Gobierno" o de los grupos parlamentarios que sustentan al Ejecutivo.

Sin embargo, ha recalcado que están trabajando en asuntos como "la inmigración" en referencia al traspaso de las competencias migratorias a Cataluña o sobre la aprobación del catalán como lengua oficial en la UE. "Estamos haciendo ese trabajo" ha apuntado el jefe del Ejecutivo aunque ha apostillado que "exige tiempo, dedicación y esfuerzos".

PUEDE INTERESARTE El TC rechaza admitir el recurso de Ábalos contra una resolución del Congreso

El presidente advierte que de una "involución"

En todo caso, el jefe del Ejecutivo ha vuelto a defender su política, asegurando que a España y a Cataluña les sienta bien "este Gobierno de coalición" que a su juicio ha propiciado un cambio desde el año 2018 frente a "otras alternativas políticas, PP y Vox" que a su juicio suponen una "involución".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Cuando hablamos de cambio, puede haberlos para avanzar o para involucionar, para regresar, no una hora como decía la portavoz e Junts sino 50 años atrás", ha avisado.