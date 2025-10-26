Puigdemont reúne a su núcleo más cercano para debatir si mantiene o rompe su apoyo al Ejecutivo socialista

Junts redobla el órdago contra Pedro Sánchez con una reunión clave en Perpignan

PerpignanLa relación entre Junts per Catalunya y el Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa su momento más delicado desde la investidura. El expresident Carles Puigdemont ha reunido en Perpignan a su núcleo más cercano para preparar el encuentro clave en el que la dirección del partido decidirá si mantiene o rompe su apoyo al Ejecutivo socialista.

La reunión de hoy, celebrada a puerta cerrada y sin presencia de la prensa, congregó a la cúpula del partido, incluido el secretario general Jordi Turull y la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras. Aunque oficialmente se ha transmitido que el encuentro “ha ido bien”, en el entorno de Puigdemont se reconoce que la decisión de romper con el PSOE está prácticamente tomada, a falta de que la militancia la ratifique la próxima semana.

El encuentro entre la cúpula de Junts

Junts considera que el Gobierno no ha cumplido con los compromisos adquiridos durante la negociación de la investidura de Sánchez. Entre esos puntos figuran avances en materia de autogobierno, el reconocimiento del catalán en las instituciones europeas y una mayor implicación del Ejecutivo en el proceso de amnistía y retorno de los dirigentes independentistas en el extranjero.

La ejecutiva del partido se reunirá en una sesión que se prevé larga y decisiva. En el orden del día figura explícitamente la “revisión de los acuerdos de investidura” y la posibilidad de someter la continuidad del pacto a votación de la militancia.

El encuentro de Perpignan ha sido también un termómetro del estado interno del partido. Algunos dirigentes territoriales han trasladado a Puigdemont su preocupación por el coste electoral que podría acarrear una nueva etapa de colaboración con el PSOE. Recuerdan el desgaste sufrido por Esquerra Republicana tras sus acuerdos con los socialistas y alertan de una fuga de votos —y de cargos municipales— hacia la ultraderecha independentista de Aliança Catalana, en auge en varias comarcas del norte.

Fuentes próximas a la dirección admiten que el debate ya no gira tanto en torno a si romper o no con el Gobierno, sino en cómo gestionar el nuevo escenario político que se abriría tras esa decisión.

Qué opina la oposición de la reunión de Junts

Mientras tanto, en Moncloa se sigue con preocupación la evolución de los acontecimientos. El Ejecutivo es consciente de que perder el apoyo de los siete diputados de Junts pondría en riesgo la estabilidad parlamentaria y complicaría la aprobación de los próximos Presupuestos Generales. En el entorno del presidente, sin embargo, se insiste en que el Gobierno “ha cumplido los compromisos dentro de los límites legales y constitucionales”.

Desde la oposición, las críticas no se han hecho esperar. El Partido Popular considera “cuestión de tiempo” una nueva foto entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, que los populares califican de “indigna”. Vox, por su parte, acusa a los independentistas de mantener un “chantaje permanente” a las instituciones españolas y de utilizar estas negociaciones para ganar protagonismo y concesiones.