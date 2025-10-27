De confirmarse la ruptura de Junts per Catalunya con el Gobierno, la militancia tendrá la última palabra

Junts reúne a su cúpula en Perpignan y debate sobre su posible ruptura con el PSOE ante el incumplimiento del pacto de investidura

Junts per Catalunya, socio fundamental para mantener la mayoría del Gobierno de Pedro Sánchez en el Parlamento, decide este lunes si continúa o no con su apoyo al Ejecutivo. El partido independentista celebra una reunión clave en Perpignan para tomar una decisión que puede marcar un punto de inflexión en la legislatura, tal y como informa en el vídeo Paula Pérez.

Carles Puigdemont se reunió el domingo por la tarde con su núcleo duro para preparar la reunión que se celebra este lunes con la dirección del partido. Asistió, entre otros, el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, y la diputada Miriam Nogueras.

Sobre la mesa, hay una cuestión decisiva: romper o no con el PSOE, ya que el partido independentista considera que los compromisos alcanzados durante la investidura no se están cumpliendo.

Entre esos puntos figuran avances en materia de autogobierno, el reconocimiento del catalán en las instituciones europeas y una mayor implicación del Ejecutivo en el proceso de amnistía y retorno de los dirigentes independentistas en el extranjero.

El PSOE podría gobernar a pesar de la decisión de Junts

No obstante, en caso de que Junts decida cortar los lazos, el PSOE podría continuar gobernando, salvo que los independentistas optaran por dar un paso más y apoyar una moción de censura junto al PP y Vox. Una opción que, sin embargo, pondría en riesgo la ley de amnistía, una de las principales conquistas del independentismo catalán en los últimos meses.

La reunión, llena de incógnitas, mantiene en vilo tanto al Gobierno como al propio bloque soberanista. Desde el PSOE piden a los de Puigdemont más tiempo para avanzar en los compromisos adquiridos, mientras que en Junts aumenta el malestar por la falta de avances.

El encuentro de este lunes comienza a las 10:00 horas para debatir y decidir si rompen o no con el PSOE. De confirmarse la ruptura, la militancia tendrá la última palabra.