Finaliza la reunión de JxCat en Perpiñán en la que decide sobre la ruptura con el PSOE

Junts reúne a su cúpula en Perpignan y debate sobre su posible ruptura con el PSOE ante el incumplimiento del pacto de investidura

PerpiñánLa reunión de la ejecutiva de JxCat en Perpiñán ha finalizado pasadas las 13:20 horas de este lunes, en la que se ha llegado a un acuerdo por "unanimidad" sobre si el partido rompe o no sus acuerdos con el PSOE.

A la reunión de este lunes le precedió una ayer de la permanente del partido, en la que el l�íder de Junts, Carles Puigdemont, trasladó a la permanente de JxCat su propuesta, y hoy ha hecho lo propio con la ejecutiva, que la ha avalado por "unanimidad".

Está previsto que a las 17:00 horas de hoy, JxCat ofrezca una comparecencia de prensa para anunciar públicamente su decisión final y los pasos a seguir desde este momento, con una consulta a la militancia como una de las posibilidades que están encima de la mesa.