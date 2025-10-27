Logo de telecincotelecinco
La ejecutiva de Junts acuerda por unanimidad romper con el PSOE

PerpiñánLa reunión de la ejecutiva de JxCat en Perpiñán ha finalizado pasadas las 13:20 horas de este lunes, en la que se ha llegado a un acuerdo por "unanimidad" sobre si el partido rompe o no sus acuerdos con el PSOE.

A la reunión de este lunes le precedió una ayer de la permanente del partido, en la que el líder de Junts, Carles Puigdemont, trasladó a la permanente de JxCat su propuesta, y hoy ha hecho lo propio con la ejecutiva, que la ha avalado por "unanimidad".

Está previsto que a las 17:00 horas de hoy, JxCat ofrezca una comparecencia de prensa para anunciar públicamente su decisión final y los pasos a seguir desde este momento, con una consulta a la militancia como una de las posibilidades que están encima de la mesa.

