En el cara a cara, el líder del PP pregunta a Pedro Sánchez si piensa decir la verdad en la comisión del Senado que investiga la trama Koldo-Ábalos-Cerdán

Junts evita hablar de una moción de censura contra Pedro Sánchez y apunta que adelantar las elecciones depende de él: “Debe reflexionar”

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo vuelven al cara a cara en una sesión de control al Gobierno marcada por el aniversario de la DANA, la ruptura de Junts con el PSOE, los reclamos de un adelanto electoral y los avances del caso Koldo, con la última información compartida por el partido sobre los pagos en efectivos realizados desde Ferraz y la decisión del Tribunal Supremo de rechazar nuevamente dejar en libertad el ex Secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, rechazando el agravio comparativo con José Luis Ábalos y Koldo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprovechará la sesión de control en el Congreso de este miércoles para preguntar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si piensa decir la verdad en la comisión del Senado que investiga la trama Koldo-Ábalos-Cerdán, donde comparecerá tan sólo un día después, siendo citado a instancias de los 'populares'.

Los casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno del presidente coparán el grueso de las preguntas del Pleno de control, donde la oposición dirigirá diversas preguntas sobre los mismos tanto a Sánchez como a su 'número dos' y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Al respecto, ya este fin de semana el presidente de los 'populares' avisó de que si Pedro Sánchez dice este jueves la verdad, irá a los juzgados, y que si miente, también.

Pedro Sánchez defiende las cuentas del PSOE

Por su parte, Pedro Sánchez, como hiciese el pasado jueves, durante la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo, volverá a defender la limpieza de las cuentas del PSOE. Según ha insistido todos estos días contestando a las críticas de la oposición, la financiación irregular tiene una sede en España y está "en la calle Génova". Como suele ser habitual Sánchez se enfrentará en el Pleno de control a otros dos interrogantes. Por un lado, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, le pedirá pronunciarse sobre la necesidad de abordar "el fenómeno de la multirreincidencia", y, por otro, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que detalle los planes políticos de su Gobierno.

A continuación, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, responderá a tres preguntas del PP y una de Vox. Así, la portavoz del PP, Ester Muñoz, le preguntará "qué España van a dejar cuando el Gobierno caiga"; el secretario general de los 'populares', Miguel Tellado, "cuánto tiempo van a seguir ocultando la verdad a los españoles", y su compañero andaluz Elías Bendodo, si "se siente cómoda en el Gobierno de la corrupción".

De su lado, en Vox, su portavoz, Pepa Millán, reclamará a la ministra de Hacienda que aclare a los españoles si cree que hoy viven mejor, mientras que su compañero de filas Ignacio Gil Lázaro preguntará a la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, si es consciente el Gobierno de "la realidad que le cerca". Originariamente esta pregunta estaba registrada para Montero.

Preguntas para Fernando Grande-Marlaska, Pilar Alegría e Isabel Rodríguez

El PP también tiene en cartera una pregunta para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien el diputado Carlos García Adanero le interrogará si "siempre ha actuado con la debida ética y diligencia".

Los 'populares', además, se dirigirán también a la ministra de Educación, Pilar Alegría, para que asegure si su Gobierno garantiza el respeto al castellano, y a la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, con el fin de que informe de cuánto va a tardar en rectificar su política de vivienda.