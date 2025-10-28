El exasesor de José Luis Ábalos pasa los días cultivando kiwis, aguacates o pitayas en sus dos fincas en Alicante

El PSOE informa al juez del caso Koldo de que retiró casi un millón de euros para pagos en metálico entre 2017 y 2024

Koldo García, quien fuera chófer y posteriormente asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha pasado de trabajar con políticos al campo, tal y como se puede ver en una serie de vídeos a los que ha tenido acceso el diario ‘ABC’.

El exasesor, investigado por el Tribunal Supremo junto a Ábalos y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por haber recibido presuntamente comisiones ilegales por adjudicaciones públicas, pasa sus días cultivando pitaya, kiwi, fruta de la pasión, aguacate y olivas en dos parcelas de su propiedad en la provincia de Alicante.

Koldo García comienza sus jornadas a las cinco de la mañana

Sus jornadas comienzan a las cinco de la mañana y se prolongan durante horas, entre tareas de mantenimiento, recolección y venta. Koldo García distribuye sus productos a fruterías locales y, asegura sacarse un dinero. Por ejemplo, cada caja de pitaya la vende por unos 22 euros y los plantones, por tres euros la unidad.

Debido al esfuerzo físico que exige su nueva ocupación, Koldo García asegura haber perdido 18 kilos en los últimos meses. No obstante, también dedica parte de su tiempo a hacer ejercicio, mientras sigue pendiente de las noticias relacionadas con su caso judicial.

La última citación de Koldo García en los juzgados

De hecho, el 16 de octubre tuvo que viajar a Madrid después de que el magistrado Leopoldo Puente le citase a declarar para aclarar detalles a del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del ex titular de Transportes y su vinculación económica con él, que pone de manifiesto "ingresos irregulares y opacos".

El exasesor se negó a declarar en esa ocasión y el juez mantuvo las medidas cautelares que ya pesan sobre él como la retirada de pasaporte o las comparecencias en el juzgado, pero no decretó su ingreso en prisión provisional.

Ahora, su defensa ha pedido al alto tribunal que reclame a la Dirección General de la Guardia Civil los nombres de los agentes que consultaron bases de datos policiales para recabar información sobre él, con la intención de esclarecer si un miembro de la Benemérita le investigó en 2021 en el 'caso Gaslow', antes de que trascendiera el 'caso Koldo' en 2024.