"Es Pedro Sánchez quien debe decir cómo piensa afrontar esta situación", ya que "no tiene mayoría parlamentaria", ha subrayado Jordi Turull

Carles Puigdemont anuncia que Junts pasa "a la oposición": "El PSOE ha ignorando su debilidad parlamentaria"

La decisión unánime de Junts de romper con el Gobierno de Pedro Sánchez y poner al Ejecutivo contra las cuerdas tras dos años de negociaciones ha dinamitado los canales de diálogo y, aunque no tumba la legislatura, la ha puesto al borde de un escenario todavía más complejo y vertiginoso para el Gobierno. Con la oposición instando a convocar elecciones “frente al bloqueo”, la posibilidad del adelanto electoral planea nuevamente sobre la actualidad política.

Tras consumar su órdago y materializar sus amenazas, el partido de Carles Puigdemont evita hablar de una moción de censura con PP y Vox para echar al Gobierno de coalición, pero insta a Pedro Sánchez a “reflexionar” sobre su situación, advirtiéndole al mismo tiempo de que, si se sometiese de nuevo a un debate de investidura, no tendría sus apoyos.

Junts da por “finalizado” el acuerdo de investidura con Pedro Sánchez

La dirección de JxCat decidió ayer, lunes 27 de octubre, de forma unánime, romper sus acuerdos con el PSOE y, con ello, dejar a Pedro Sánchez sin la mayoría que reunía con su apoyo a su candidatura; una decisión que las bases de Junts deben ratificar en una consulta interna.

"No hay voluntad por parte del Partido Socialista para ejecutar los acuerdos políticos en tiempo y forma". “No estamos dispuestos a continuar ayudando a un Gobierno que no ayude a Cataluña. Ni a este Gobierno ni a cualquier otro que no ayude a Cataluña", recalcó Carles Puigdemont desde Perpiñán, Francia, donde subrayó además que los enormes obstáculos que enfrenta Pedro Sánchez serán ahora todavía mayores: "No tendrá presupuestos, no tendrá capacidad para gobernar: podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar", dijo.

En la misma línea, hoy el secretario general de la formación independentista catalana, Jordi Turull, ha señalado que Sánchez “debe hacer una reflexión en base a sus condiciones democráticas”, dejando en sus manos la posibilidad del adelanto electoral.

En declaraciones a RAC1, recalcando el fin del acuerdo de investidura que sellaron Junts y PSOE en 2023, llaman al líder del Ejecutivo a pensar “cómo afrontar esta nueva situación”. "Quien debe decir cómo piensa afrontar esta situación", ya que "no tiene mayoría parlamentaria", es Pedro Sánchez, ha insistido, reiterando que la decisión de adelantar las elecciones “dependen del presidente del Gobierno”.

Sobre ello, además, Turull ha incidido en que "los socialistas han suspendido muchas asignaturas de este acuerdo" de investidura y deben "repetir curso".

La militancia de Junts y la ratificación de la ruptura con el Gobierno de coalición

Según ha apuntado, será entre las diez de la mañana del miércoles y las seis de la tarde del jueves cuando se plantee a la militancia de Junts, en una consulta interna, si ratifican la decisión de ruptura con el Gobierno.

Concretamente, ha detallado que las bases del partido deberán responder si están "de acuerdo o no con la propuesta de la dirección nacional de dar por finalizado el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos de los compromisos", algo ante lo que se espera un resultado afirmativo.

Tras lo acontecido, Turull asegura que Junts tiene "la conciencia tranquila", porque considera que ha "cumplido" con lo acordado con los socialistas, al tiempo en que ha apuntado que, a partir de ahora, ya no se celebrarán más reuniones secretas en Suiza con presencia de mediador, porque JxCat no quiere seguir negociando con el PSOE: "Ya no nos los creemos", ha manifestado. Todo ello mientras desde Moncloa han tratado de aparentar tranquilidad respecto al alcance de lo acontecido.

Junts acusa a Pedro Sánchez de “aguantar a costa de lo que sea” en el poder

Cargando contra el Partido Socialista y Pedro Sánchez, Turull ha afirmado que “el PSOE no tiene un proyecto para España”, sino “un proyecto para el PSOE”.

“El poder por el poder, aguantar a costa de lo que sea", ha dicho, citando como ejemplo el caso del socialista Jaume Collboni, que se convirtió en alcalde gracias a los votos del PP, a pesar de que Xavier Trias, de Junts, había sido el candidato más votado.

“Quien rompe el acuerdo es quien no cumple”, ha insistido en valorar, denunciando, como hiciese ayer Carles Puigdemont, “reiterados incumplimientos” por parte del PSOE.

“No cumplir con Junts tiene consecuencias. Quizá con otros, no". “Nosotros no tenemos vocación de muleta de ningún partido español”, ha sentenciado.