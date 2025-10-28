El Partido Socialista ha enviado un escrito al juez Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, en el que refiere exactamente una cantidad de 940.388 euros

El PSOE ha informado al juez del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, de que entre 2017 y 2024 retiró casi un millón de euros de su cuenta bancaria para destinarlo a la caja del partido para pagos en metálico.

Concretamente, refieren la cantidad exacta de 940.388 euros. Así consta en un escrito entregado al magistrado en el marco de la causa en la que se investiga la presunta trama de corrupción por el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, la cual afecta directamente al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al ex secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, quienes presuntamente la integraban.

El PSOE y el dinero en efectivo reflejado en los informes de la UCO

El escrito enviado por el PSOE se produce tras las comunicaciones analizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación con unas liquidaciones en metálico que no aparecían reflejadas en la documentación inicial que entregó la formación socialista al Supremo.

A ese respecto, desde el PSOE sostienen que los pagos a los que hace referencia la brigada de la Benemérita "pueden referirse a gastos en que incurrió el equipo de la Secretaría de Organización, y que estaban anotadas como tales, y no de forma individualizada a alguna de las personas por las que se requirió la información".

Así, y según recoge Europa Press, el Partido Socialista adjunta a su escrito un documento en el que expone "una relación de todos los pagos abonados en metálico por caja como liquidación de gastos en los que incurrió el equipo de organización" y que, como tales, "aparecen anotados en la contabilidad oficial del partido (la única que existe), debidamente auditada y sometida al control del Tribunal de Cuentas".

Casi un millón de euros retirados para pagos en metálico

En el citado documento consta que el partido entre 2017 y 2024 retiró 940.388 euros de su cuenta bancaria y los pasó a caja; y en el apartado de ‘Secretaría de Organización’ consta que el importe destinado alcanzó los 127.739,18 euros.

"En este sentido, en atención a los mensajes analizados (que, ocioso es decirlo, son de público conocimiento) es posible que Koldo García haya tenido alguna intervención en la gestión de estos cobros de liquidaciones de gastos en metálico para el equipo de organización; sin embargo, no se trataría de pagos ni al señor García ni al señor Ábalos, ni tampoco al señor Cerdán", precisa el PSOE.

De igual modo, desde el Partido Socialista subrayan que "al no figurar en los apuntes contables del partido como pagos por gastos atribuidos individualizadamente a estas personas, sino globalmente del equipo, no fueron incluidos en las contestaciones a esta excelentísima Sala", sostienen, en referencia al Supremo.

“Por medio del presente escrito, y advertidas estas dudas, completamos la información ofrecida", añade el escrito.

En el documento aportado, en lo que respecta a José Luis Ábalos, recoge aparte unos pagos por un total 19.636,97 euros entre 2017 y 2019, mientras en el caso de Koldo son de 11.291,33 euros entre el mismo periodo. Respecto a Cerdán, figuran de 30.797,38 euros entre 2017 y 2020.