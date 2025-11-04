Los jefes de prensa de la FGE y de la Fiscalía de Madrid, testigos este martes

Esperanza Buitrago 04 NOV 2025 - 08:02h.

Alberto González Amador admitió que le dijo a su abogado que hiciese lo "más rápido y sin ruido"

La fiscal superior de Madrid apunta a García Ortiz: "No le di ni los buenos días. Le dije '¿has filtrado los correos?'"

Compartir







El Tribunal Supremo continúa escuchando este martes a los testigos en el segundo día del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre los que destacan el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

Este lunes, el primer fiscal general de la historia de España sentado en el banquillo de los acusados, negó haber filtrado los correos de González Amador, admitiendo un delito fiscal por lo que se le acusa de un delito de revelación de secretos.

Los compañeros del fiscal general le mostraron la jornada de este lunes su apoyo, cuando en un receso se dirigió a su despacho, con un caluroso aplauso.