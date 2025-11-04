Juicio al fiscal Álvaro García Ortiz, en directo: declaran el novio de Isabel Díaz Ayuso y su jefe de gabinete
Alberto González Amador admitió que le dijo a su abogado que hiciese lo "más rápido y sin ruido"
La fiscal superior de Madrid apunta a García Ortiz: "No le di ni los buenos días. Le dije '¿has filtrado los correos?'"
El Tribunal Supremo continúa escuchando este martes a los testigos en el segundo día del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre los que destacan el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.
Este lunes, el primer fiscal general de la historia de España sentado en el banquillo de los acusados, negó haber filtrado los correos de González Amador, admitiendo un delito fiscal por lo que se le acusa de un delito de revelación de secretos.
Los compañeros del fiscal general le mostraron la jornada de este lunes su apoyo, cuando en un receso se dirigió a su despacho, con un caluroso aplauso.
Los jefes de prensa de la FGE y de la Fiscalía de Madrid, testigos este martes
Los jefes de prensa de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Fiscalía de Madrid serán los primeros en declarar como testigos en el juicio contra García Ortiz este martes.
Los testigos del miércoles, también claves
Este miércoles están citados el ex líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, Pilar Sánchez Acera, actual 'número dos' de los socialistas madrileños.
Lobato le preguntó al ex secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, la mañana del 14 de marzo cómo habían obtenido el 'email' de 2 de febrero de 2024, después de que la ex asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, le animara a usarlo contra Isabel Díaz Ayuso ese día en la Asamblea de Madrid.
Qué se espera de los testigos de la segunda jornada del jucio contra el FGE
Se espera que los testimonios de este martes arrojen luz sobre cómo se gestó la nota de prensa que el Ministerio Público acabó difundiendo a las 10:22 del 14 de marzo de 2024, con detallada cuenta del intercambio de 'emails' entre la defensa de González Amador y la Fiscalía por las pesquisas contra el empresario por presunto fraude fiscal, lo que propició el estallido del caso.
La elaboración de ese comunicado ha acaparado ya parte de la sesión inaugural, puesto que las declaraciones de las jefas de la Fiscalía Provincial y de la Superior de Madrid, Pilar Rodríguez y Almudena Lastra, respectivamente, han evidenciado las discrepancias en el seno de la institución sobre la necesidad de "desmentir" inmediatamente la publicación realizada a las 21:29 del 13 de marzo de 2024 por 'El Mundo'.
Los testigos de la segunda jornada del juicio
No será hasta la tarde cuando se conozca el testimonio de Miguel Ángel Rodríguez y Alberto González Amador ante los siete magistrados del Supremo-. Durante la sesión matutina prevén escuchar a los jefes de prensa de la Fiscalía General del Estado y la de Madrid y a dos fiscales: Esmeralda Rasillo, fiscal de Sala Jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General, y el fiscal Diego Lucas, que investigó a González Amador tras la salida del caso del fiscal Julián Salto.
La lista de testigos de la segunda jornada del juicio la completan el ex secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, y el abogado Carlos Neira, autor del correo clave cuya presunta filtración centra el juicio.
Miguel Ángel Rodríguez admitió ante el juez enviar un mensaje a varios periodistas
El jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, por su parte, admitió al juez que envió a periodistas un mensaje en el que atribuía la iniciativa del pacto a Fiscalía y decía que lo había retirado por "órdenes de arriba". Aquello, dijo, no fue "información" sino una suposición que pudo "intuir, colegir, adivinar" porque tiene el "pelo blanco".
La Fiscalía y la Abogacía del Estado le atribuyen a Rodríguez haber filtrado la información falsa que perjudicaba la imagen del Ministerio Público y que recogieron algunos medios.
González Amador le pidió a su abogado que evitara el ruido
Ante el juez instructor, la pareja de Isabel Díaz Ayuso explicó que, entre pelear judicialmente o buscar una conformidad, pidió a su abogado que hiciese lo que fuese "más rápido y sin ruido" para que aquello pasase "lo más desapercibido posible".
González Amador continúa procesado por ese presunto fraude de 350.951 euros a Hacienda e investigado por corrupción en los negocios.
Segunda jornada del juicio contra Álvaro García Ortiz
Este martes se celebra la segunda jornada del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
García Ortiz afronta peticiones de entre 4 y 6 años de cárcel por la presunta filtración de un correo en el que el abogado de González Amador reconocía en su nombre dos delitos contra Hacienda en busca de un pacto con el fiscal que le investigaba que le fuera favorable.