El ministro Ángel Víctor Torres, sobre el informe de la UCO: "No hay mordidas, ni comisiones ni pisos en Atocha"
En el informe destacan que Torres pidió perdón como presidente de Canarias al entonces asesor ministerial Koldo García
Ángel Víctor Torres se disculpó con Koldo García por los pagos pendientes de mascarillas y le prometió resolverlos: "He dado el golpe preciso en la mesa"
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparece para valorar el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre la contratación del Gobierno de Canarias con la empresa ‘Soluciones de Gestión’ vinculada al caso Koldo. Torres subraya que en el informe de la Guardia Civil no se refleja "ninguna actividad delictiva".
En el informe de la UCO se muestra que Torres pidió perdón como presidente de Canarias al entonces asesor ministerial Koldo García por los pagos que se debían a la empresa ‘Soluciones de Gestión’, epicentro de la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. Así, le prometió resolverlo: "He dado el golpe preciso en la mesa", según 'Europa Press'.
Torres reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa
Torres reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa 'Soluciones de Gestión', a la que se habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas. "Estoy encima de tu pago", le escribió a Koldo García. La UCO señala que tenía “influencia” para hacer estas peticiones.
Fuentes cercanas a Torres ya valoraron el informe y aseguraron que no se produjeron actos delictivos y que, por ello, el ministro exige “disculpas públicas”. Su equipo recalca que no hay ninguna ilegalidad y piensan que queda acreditado que actuó correctamente.
Torres, sobre la empresa relacionada con el caso Koldo: "O respondíamos o era ir en contra de la legalidad"
Torres explica que él no tenía capacidad de ejecución administrativa durante la pandemia: "Ante un escrito que se nos presenta al Gobierno, por parte de una empresa que tiene derecho al cobro de ese material, o respondíamos o todo lo contrario, que es ir en contra de la legalidad. De ahí mi enfado de que no se hubiese pagado a las empresas en esos momento difíciles".
Ángel Víctor Torres: "Díganme dónde se dice que he cometido un acto delictivo"
Ángel Víctor Torres incide en que este informe dice una realidad diferente a "los otros que decían otra cosa": "Los que pensaban que habría mordidas, peticiones, situaciones lamentables en lo personal, ahora ven que no hay nada. Lean la consideración final y comparen con otros informes previos. No hay nada con respecto a Torres ni a su equipo de Canarias. Si leen paso a paso, díganme en qué página, párrafo o palabra dice que Torres ha cometido un acto delictivo. En ningún sitio lo van a encontrar".
Torres, sobre Fernando Clavijo: "No me esperaba sus declaraciones"
El ministro se muestra decepcionado con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo: "He leído sus declaraciones y en ese sentido tengo que decir que tengo buena relación y no esperaba sus declaraciones. Que recuerdo cuando él estuvo imputado. Cuando se archivó la causa, yo le trasladé mi felicitación porque sé lo que significa en el entorno familiar. Esperaba de Fernando Clavijo lo mismo ante este informe"
El ministro confiesa que es "un día feliz para él": "Me alegro por mi familia"
"Me alegro por mi familia. Creo que hay líneas que no se pueden pasar. El informe certifica que no hubo nada. Soy un gestor público, hoy estoy también para hacerlo las veces que hagan falta, pero no puedo aceptar ataques porque el daño es irreparable".
El ministro, satisfecho con el informe de la UCO: "No hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas"
Ángel Víctor Torres subraya que no hay nada en el informe de la UCO: ni mordidas, ni comisiones, ni ninguna de las acusaciones "que han estado profiriendo de manera vil": "No hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente. No hay nada que tenga que ver con mi etapa en la alcaldía. No hay absolutamente nada".
Ángel Víctor Torres: "Se arroja luz después de dos años de acusaciones"
El ministro incide en que nunca hubo un interés propio por su parte y que siempre defendió el interés general: "Deseaba este informe porque sabía que iba a concluir con lo que tenía que concluir. No hubo ningún proceder fuera de la ley. Defendimos el interés general. Hemos tenido que aguantar una persecución política a través de medios político".
Torres asegura que demandará a Víctor de Aldama
Ángel Víctor Torres afirma que demandará a Víctor de Aldama "por intromisión, por su honor y por intimidad y su imagen". El ministro destaca que también ha sufrido "ataques difamatorios con falsedades que han amplificado partidos como el PP".
Ángel Víctor Torres, sobre Víctor de Aldama: "Me acusó de tener pisos y cuestiones tremendamente graves"
"El señor de Aldama me acusó de tener pisos y cuestiones tremendamente graves que exigió que el juez Puente pidiera pruebas y que yo desmonté. Es relevante que en esa carpeta de anexos solo aparece ese mensaje, habría muchos mensajes si tuviéramos una relación estrecha", recalca en la comparecencia.
El ministro asegura que el informe de la UCO demuestra que no hay "ni mordidas, ni comisiones"
El ministro Ángel Víctor Torres destaca que el informe de la UCO demuestra que él siempre defendió el interés general: "Después de años de investigación se concluye que no hubo comisiones y no hay mordidas, ni por mi parte ni por parte del Gobierno de Canarias"