Torres, sobre la empresa relacionada con el caso Koldo: "O respondíamos o era ir en contra de la legalidad"

En el informe destacan que Torres pidió perdón como presidente de Canarias al entonces asesor ministerial Koldo García

Ángel Víctor Torres se disculpó con Koldo García por los pagos pendientes de mascarillas y le prometió resolverlos: "He dado el golpe preciso en la mesa"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparece para valorar el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre la contratación del Gobierno de Canarias con la empresa ‘Soluciones de Gestión’ vinculada al caso Koldo. Torres subraya que en el informe de la Guardia Civil no se refleja "ninguna actividad delictiva".

En el informe de la UCO se muestra que Torres pidió perdón como presidente de Canarias al entonces asesor ministerial Koldo García por los pagos que se debían a la empresa ‘Soluciones de Gestión’, epicentro de la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. Así, le prometió resolverlo: "He dado el golpe preciso en la mesa", según 'Europa Press'.

Torres reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa

Torres reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa 'Soluciones de Gestión', a la que se habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas. "Estoy encima de tu pago", le escribió a Koldo García. La UCO señala que tenía “influencia” para hacer estas peticiones.

Fuentes cercanas a Torres ya valoraron el informe y aseguraron que no se produjeron actos delictivos y que, por ello, el ministro exige “disculpas públicas”. Su equipo recalca que no hay ninguna ilegalidad y piensan que queda acreditado que actuó correctamente.