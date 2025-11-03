Los investigadores demuestran en este nuevo informe remitido a la Audiencia Nacional la "influencia" que ejercía Koldo García

El Supremo propone juzgar a José Luis Ábalos, a Koldo García y a De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reclamó algunos pagos pendientes siendo presidente del gobierno de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, empresa que según desvela el informe estaría relacionada directamente con irregularidades de contratos de mascarillas.

Estoy encima de tu pago europapress

Los investigadores plasman en su informe mensajes como "estoy encima de tu pago", enviados a Koldo García, que dejan muestra de la gran "influencia" sobre la administración, provocada por Víctor de Aldama y sus retribuciones mensuales, consiguiendo que el presidente de Canarias se encargara, directamente, de "reclamar los pagos pendientes".

Así lo expone la UCO en este nuevo informe al que se ha tenido acceso sobre los análisis de las contrataciones por parte de la comunidad autónoma de Canarias, que ya se ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo'.

La compra de mascarillas ascendió a un total de 12.317.580,24 euros

En otro de los mensajes de Koldo, se muestra como le envía al empresario una imagen de una conversación que habría mantenido con el ministro de Política territorial y Memoria Democrática, Víctor Torres, donde "éste le avisa de que le va a llamar a Antonio Olivera, aclarando que "estoy encima de tu pago" y añadiendo que "ya está validado el material", pese a todos los problemas ya expuestos con las mascarillas".

La UCO detalla que la compra de mascarillas por parte de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud ascendió a un total de 12.317.580,24 euros.

El equipo de Torres niega que el ministro cometiera delitos y censura "infamias" contra él

El equipo de Ángel Víctor Torres ha insistido en que el ministro no ha cometido ningún delito, como asegura que demuestra el informe de la UCO conocido este lunes sobre el caso Koldo, y ha censurado las "infamias" vertidas contra él y su "difamación".

Fuentes del equipo de Torres señalan que, después de más de un año en el que la UCO de la Guardia Civil ha analizado las distintas conversaciones del titular de Política Territorial y Memoria Democrática desde el año 2020, "la conclusión es que no hay nada delictivo en las mismas, ni lo va a haber".

"Ni mujeres explotadas sexualmente ni pisos ni mordidas ni comisiones ni encuentros con narcotraficantes", añaden. Las mismas fuentes sostienen que respecto a los contratos para la adquisición de mascarillas, "queda acreditado que se actuó correctamente tal y como han avalado la intervención de la comunidad canaria, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas".

El PP pide la dimisión de Torres

El PP ha pedido la dimisión de Torres por ello, pero el equipo del ministro ha resaltado que el juez del caso Koldo "no ha considerado creíble ninguna de las falsas denuncias de Aldama" y cree que todo ello demuestra "la falsedad de las graves acusaciones", las "mentiras de la derecha y la ultraderecha" y "las difamaciones interesadas en medios y pseudomedios de comunicación".

Las mismas fuentes critican que se pretenda "destrozar" la imagen de una persona y a su familia "sin la más mínima prueba y con absoluta vileza", y han reclamado en nombre de Torres disculpas públicas "a quienes han dado pábulo y han sido altavoz de todas estas infamias".