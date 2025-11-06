El magistrado Jesús Villegas, sobre el caso de Leire Díez: “Si fuera ella, no estaría nada tranquila”

Grinda, Stampa y Villalba detallan ante el juez cómo Leire Díez buscaba secretos de las altas esferas ofreciendo dinero y puestos públicos a cambio

Los fiscales Grinda y Stampa ratifican el presunto soborno de Leire Díez: tenía peso en el PSOE y habló de Sánchez

Tres nombres clave en el caso de Leire Díez, tres personas que marcan el inicio de la investigación y que coinciden en un punto: sobornos a cambio de trapos sucios. Ellos son José Grinda, fiscal anticorrupción, Ignacio Stampa, también fiscal, y Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil.

En su declaración ante el juez, Grinda se ratifica en su denuncia y asegura que un periodista le ofreció 90.000 euros a cambio de información sobre su jefe y por archivar ciertos asuntos judiciales. Por su parte, Stampa afirma que llegó a reunirse con Leire Díez, quien se presentó como la persona del Partido Socialista encargada de sacar información.

El tercer testigo que complica la situación de la presunta fontanera de Ferraz es Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo. Según su testimonio, Leire le pidió información sensible de la Guardia Civil a cambio de un puesto en la Dirección General del instituto armado. Un modus operandi que ya conocíamos, Leire buscaba los entresijos de las altas esferas y ofrecía lo que fuera necesario para conseguirlos.

Jesús Villegas: "Conozco muy bien a Stampa y es una persona con la que no se puede jugar"

Para abordar el tema, 'El programa de Ana Rosa' ha hablado con el magistrado Jesús Villegas, quien analiza las declaraciones de los testigos del caso: “Somos todos iguales ante la ley. Su declaración no vale ni más ni menos que la mía. Las declaraciones no valen por el rango de la persona que las hace, sino por la verosimilitud de su contenido, por su apariencia de verdad. En el caso del señor Stampa, ha grabado el contenido de esas conversaciones, con lo cual su peso es verdaderamente importante. Otra cosa es cómo luego se puedan interpretar. Conozco muy bien a Stampa y es una persona con la que no se puede jugar”.

Además, explica si estas declaraciones pueden complicarle el juicio a Leire Díez: “Si fuera Leire, me encontraría en una situación muy comprometida, no estaría nada tranquila. No hay ninguna duda de que las conversaciones se produjeron, porque están avaladas documentalmente. La cuestión es saber si esta señora iba completamente por libre y se lo estaba inventando todo, o si realmente actuaba como periodista de investigación recabando material, o como emisaria de alguien más importante”.