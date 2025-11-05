'El programa de Ana Rosa' habla con el exedil de Marbella, que se ha entregado voluntariamente

Detenido en Barajas un exedil de Marbella acusado en el caso Malaya y fugado desde 2006

El pasado 29 de octubre, el exconcejal de Marbella, Carlos Fernández, fue detenido en el aeropuerto de Madrid tras pasar 20 años fugado después de ser acusado en el caso Malaya. Tras lo ocurrido, el último prófugo del caso Malaya empieza hoy, 5 de noviembre, a saldar sus cuentas pendientes en la Audiencia Nacional y 'El programa de Ana Rosa' se ha trasladado hasta allí.

Según explica, Alejandro Rodríguez, reportero del programa, el juez le ha impuesto a Carlos Fernández una multa de 258.000 euros que deberá abonar en concepto de responsabilidad civil al Ayuntamiento de Marbella y una multa que no supera los 4.000 euros por parte del Ministerio Fiscal. Pero, lo más llamativo ha sido volver a ver a Carlos Fernández tras 20 años fugado, que con un aspecto completamente diferente, ha atendido a 'El programa de Ana Rosa'''.

Podemos conocer que Carlos Fernández lleva en España una semana visitando a su padre porque sufrió un ictus y está muy delicado de salud, además explica que esa es la razón que le ha movido a regresar porque, según cuenta, su vida pasa por Argentina, sigue con su mujer, con la que ha tenido dos hijos, trabaja ahí y tiene una vida bastante cómoda.

''Yo cierro una etapa y realmente me gustaría que quedara claro que yo allá ya cumplí, yo allá ya fui juzgado, esto era un tema técnico que había que resolver y yo estoy dispuesto a ponerme como me he puesto, siempre a disposición de la justicia. Lo hice en Argentina y lo he hecho aquí en España. Yo primero tengo que resolver esta situación y lo que yo tenga que pagar, lo pagaré. Lo pagué estando fuera, es decir, yo pagué una responsabilidad civil cuando yo estaba abstraído de la justicia, y si tengo que pagarlo voy a pagar, o sea, yo en eso no tengo ningún problema'', son las palabras de Carlos Fernández.