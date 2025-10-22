El fiscal Stampa asegura que Leire Díez le dijo que Pedro Sánchez le ordenó "limpiar sin límites" el 'caso Begoña Gómez'

Leire Díez: "Tienen que demostrar dónde está ese ofrecimiento por un millón de euros al Sabadell"

Las últimas acusaciones sobre Leire Díez son abrumadoras. En ellas, el fiscal Stampa asegura que la conocida como 'fontanera' del PSOE le dijo que Pedro Sánchez le ordenó "limpiar sin límite" el 'caso Begoña Gómez' tras salir a la luz la imputación de su esposa.

Leire Díez: "El escrito de la Fiscalía lo respeto y hablaré con instrucción"

Ante estas últimas informaciones, 'El Programa de Ana Rosa' ha entrevistado en directo a Leire Díez, que nos ha dado su versión de lo sucedido y lo ha desmentido todo: "Tengo ganas de ir a explicarlo todo. Estoy espeluznada de cosas que se dicen y que son falsas. Esta denuncia parte de recoger noticias que contienen falsedades para hacer de las noticias una querella. Como ya lo de la OPA ha sido la gota que colma el vaso, vamos a empezar a denunciar también todas esas mentiras que han dado pie a esas querellas".

"Yo no me he puesto jamás en contacto con el fiscal Grinda y ni le conozco. Le he presentado una denuncia por denuncia falsa porque nada de lo que dice sucedió. En esta estrategia mediática contra el Gobierno, me ha tocado a mí. Yo no estoy contratada por el PSOE ni he hablado con Pedro Sánchez y tampoco es una estrategia de Bolaños", ha continuado desmintiendo en directo.

Sobre el caso Sabadell, Díez también lo ha negado todo: "Solamente me reuní para tomar un café y no se habló absolutamente de nada. Además, fue con una persona que no ocupa un cargo número 1".

De las informaciones de Stampa, ha asegurado: "No soy cercana a Ferraz y todo esto no se puede sustentar en mentiras".

Tras las declaraciones de Paje, presiente de Castilla-La Mancha, hablando de ella, Laire Díez ha respondido: "A mí lo que piense este señor me tae sin cuidado. Si considera que se ha equivocado en sus apoyos, él verá".