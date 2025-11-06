'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana, sobre las memorias de Juan Carlos I: ''Tenemos información en primicia que me llena de orgullo y satisfacción''

Como ya es habitual, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el editorial de su presentadora, Ana Rosa Quintana, en el que se ha centrado en el juicio a García Ortiz, en los borrados de los dispositivos que han llevado a cabo desde Moncloa y resalta que el primer borrado lo realizó el fiscal general.

La presentadora arranca: ''Buenos días. Moncloa activa la operación borrado de memoria. Los hombres de negro de Moncloa se han comprado el aparato que usaba Will Smith en la película 'Men in Black' para borrar los recuerdos. Borran sus dispositivos de memoria y borran la memoria de sus mentes''.

''Primer borrado: Lo realizó el fiscal general eliminando los mensajes de su teléfono y su correo los días clave de la filtración sobre González Amador. Segundo borrado: La exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, que fue mano derecha de la mano derecha de Sánchez, es decir, Óscar López, convirtió ayer el Supremo en las Lagunas de Ruidera. Todo eran lagunas. Envió el mail del abogado de González Amador a Juan Lobato para atizar a Ayuso, pero no recuerda quién se lo envió a ella. Asegura que fue un periodista, pero se le ha borrado el nombre porque además cambió de móvil y no conserva los mensajes ¿Les suena? Lo que recuerda con una precisión de cirujano es que no se lo envió el fiscal general'', continúa la presentadora.

Y recalca lo que ocurrió con Lobato: ''Ya saben que Roma no paga traidores, y en la acera contraria, a Lobato lo echaron de su cargo por ir al notario, que tiene buena memoria. Lobato reconoció ayer que la intención de Moncloa era hacer mucho, mucho ruido, tanto, tanto ruido, que al final el fiscal ha acabado en el banquillo''.

''Sánchez también demostró que es un maestro del olvido, y todos siguen su ejemplo: “No recuerdo”, “no me consta”, “no me consta que me conste". Leire Díez también tendrá que explicar en un juicio las filtraciones de la gota malaya de Ferraz a través operaciones de fontanería ¿Recordará que mencionó a Sánchez 12 veces en una de sus reuniones secretas? Hagamos memoria. No nos olvidemos de que Ángel Víctor Torres dijo en el Senado que no recuerda si se reunió con Aldama, y eso que es el ministro de la Memoria democrática del Gobierno de la memoria histórica, que ha convertido el Ejecutivo en la amnesia lideral'', finaliza Ana Rosa Quintana.