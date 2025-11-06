La UCO ha detenido al empresario Álvaro Romillo por una cuenta descubierta en Singapur con 29 millones de euros

El Tribunal Supremo pidió un segundo suplicatorio para poder imputar a Alvise por delitos de financiación irregular

Compartir







La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este jueves al empresario Álvaro Romillo, que admitió haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, al descubrirse una cuenta en Singapur vinculada a él con 29 millones de euros.

Romillo ha sido arrestado esta mañana en el centro de Madrid por orden del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que le investiga por una supuesta estafa piramidal con criptomonedas a través del chiringuito financiero Madeira Invest, según informan a 'EFE' fuentes jurídicas.

El magistrado ha levantado este jueves el secreto de sumario de esta causa, en la que recientemente han llegado informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria. Uno de ellos, según informan las fuentes consultadas, apunta a la existencia de una cuenta bancaria en Singapur vinculada a este empresario que acumularía 29 millones de euros.

PUEDE INTERESARTE Álvaro Romillo denunció que cinco hombres asaltaron su casa y le obligaron a transferir 1,2 millones en criptomonedas

El juez considera que se eleva el riesgo de fuga de Álvaro Romillo

Tras este hallazgo, el juez considera que se eleva el riesgo de fuga de Romillo al tener patrimonio en el extranjero, de manera que se ha procedido a su detención y mañana será puesto a disposición del juzgado, donde ya estaba citado a declarar.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El juez instructor aprecia en esta causa posibles delitos de estafa agravada, blanqueo y organización criminal, con un perjuicio denunciado por las acusaciones que supera los 11 millones de euros pero que podría rebasar los 300, y un número de afectados que ronda los 30.000.