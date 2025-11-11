La declaración de Eugenio Ribón

Esperanza Buitrago 11 NOV 2025 - 09:04h.

Álvaro García Ortiz se enfrenta a seis años de cárcel y a 12 de inhabilitación

Las 10 frases de la primera semana de juicio al fiscal general: del "Me voy de España o me suicido" al "es inocente"

Este martes se retoma el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo. El proceso vive su recta final.

En estos tres días, se prevé que declaren seis periodistas más, incluido al que supuestamente habría filtrado García Ortiz; el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón; y los agentes de la Guardia Civil que registraron el despacho del fiscal general y elaboraron los informes que sustentan la causa.

Hasta ahora la mayoría de los testigos han ofrecido una versión favorable a los intereses del procesado, pese al contrapunto del relato del querellante, Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, que no dudó en culparle de haberle "matado públicamente" , y de la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra.

Durante el fin de semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reavivado las ascuas cuando ha insistido en la presunción de inocencia de García Ortiz. Unas declaraciones criticadas desde el plano político y el judicial.