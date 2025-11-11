Última hora del juicio al fiscal general del Estado: Álvaro García Ortiz afronta la recta final en el Supremo
Álvaro García Ortiz se enfrenta a seis años de cárcel y a 12 de inhabilitación
Las 10 frases de la primera semana de juicio al fiscal general: del "Me voy de España o me suicido" al "es inocente"
Este martes se retoma el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo. El proceso vive su recta final.
En estos tres días, se prevé que declaren seis periodistas más, incluido al que supuestamente habría filtrado García Ortiz; el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón; y los agentes de la Guardia Civil que registraron el despacho del fiscal general y elaboraron los informes que sustentan la causa.
Hasta ahora la mayoría de los testigos han ofrecido una versión favorable a los intereses del procesado, pese al contrapunto del relato del querellante, Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, que no dudó en culparle de haberle "matado públicamente" , y de la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra.
Durante el fin de semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reavivado las ascuas cuando ha insistido en la presunción de inocencia de García Ortiz. Unas declaraciones criticadas desde el plano político y el judicial.
La declaración de Eugenio Ribón
El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, es uno de los testigos que declaran este martes en el juicio contra Álvaro García Ortiz. El ICAM es una de las primeras instituciones que primero se querelló contra la nota de prensa que envió el fiscal general. Esta acusación pide cuatro años de prisión para el acusado.
Comienza la declaración de Eugenio Ribón
Ya ha comenzado la primera testifical de este martes, que es la de Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Emiliano García-Page ve "impecable" la instrucción del Supremo
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado que el Tribunal Supremo está haciendo una instrucción "impecable" en el caso del fiscal general del Estado y ha precisado que si él quisiera defender al fiscal no haría una defensa tan enardecida desde lo político.
Page ha dicho que no desea que nadie sea condenado, "salvo que se haya cometido un delito de forma flagrante". Después, ha añadido que "si yo quisiera defender al fiscal no haría una defensa tan enardecida desde lo político".
Asociación de fiscales acusa a Sánchez de "deslegitimar" a tribunales
La Asociación de Fiscales (AF) ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se ha inmiscuido en la función de juzgar", acusándole de "presionar, deslegitimar y usurpar las funciones de los tribunales".
Esta organización de fiscales ha reaccionado así a la última entrevista del presidente en 'El País', donde aseguraba que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, es "inocente", una sentencia que creen que solo corresponde al Tribunal Supremo decirlo.
Qué se prevé de la declaración del fiscal general
El plato fuerte del juicio contra el fiscal general se servirá el miércoles, con su propia declaración. Ya dio un breve anticipo en la sesión inaugural cuando, al ser preguntado por el tribunal si se consideraba culpable, respondió firme: "No".
Se espera que Álvaro García Ortiz siga la línea de su escrito de defensa, donde negó haber filtrado nada y reivindicó que, si publicaron dicho comunicado, fue como reacción a una "campaña de desprestigio" lanzada desde el "aparato institucional" de la Comunidad de Madrid contra la Fiscalía y sus trabajadores. Asimismo, alegó que el núcleo duro de la información revelada ya había sido difundida desde el entorno de la propia defensa.
Testimonios que perjudican al fiscal general
El testimonio de la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, fue uno de los más duros --y extensos-- contra García Ortiz. Ratificó que desde que 'eldiario.es' publicó a las 6:01 del 12 de marzo que existía una investigación fiscal contra el novio de Díaz Ayuso tuvo la sensación de que la información se filtraría.
La mañana del 14 de marzo, después de que toda la prensa informara sobre el correo , preguntó directamente a García Ortiz: "Álvaro ¿Has filtrado los correos?". Y él respondió: "Eso no importa ahora". "Se me quedó grabado en el alma, a mí sí me importaba", dijo Lastra.
Testimonios favorables al fiscal general del Estado
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha superado el ecuador del juicio que se celebra en su contra en el Tribunal Supremo (TS) por una presunta filtración contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- con el viento de cola de las primeras sesiones, donde la mayoría de los testigos han ofrecido una versión favorable a sus intereses, pese al contrapunto del relato del querellante, que no dudó en culparle de haberle "matado públicamente".
Hasta ahora han declarado media docena de periodistas y todos se acogieron a su derecho constitucional a no revelar la fuente de la información. Sin embargo, tres sí quisieron dejar claro que conocían la información presuntamente revelada por García Ortiz antes de que él la recibiera a las 21:59 del 13 de marzo en su cuenta personal de Gmail.
Álvaro García Ortiz enfrenta seis años de cárcel
Álvaro García Ortiz se convirtió el 3 de noviembre en el primer fiscal general en ser juzgado.
Se enfrenta a hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso superior a 400.000 euros por, supuestamente, filtrar a la 'Cadena SER' durante la noche del 13 de marzo de 2024 un 'email' enviado el 2 de febrero por el abogado de González Amador, Carlos Neira, a Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera dos delitos fiscales a cambio de pactar y evitar la cárcel.
Segunda y última semana del juicio contra el fiscal general
El plato fuerte se servirá el miércoles, cuando está prevista la declaración del fiscal general.
La última jornada, programada para el jueves, acogerá los alegatos finales de las partes. Tras ello solo quedará aguardar sentencia.