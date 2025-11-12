La actitud de Álvaro García Ortiz durante el juicio

Esperanza Buitrago 12 NOV 2025 - 08:53h.

El fiscal general se enfrenta a 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación por filtrar un correo a la prensa

El fiscal responsable de Protección de Datos dice que García Ortiz tenía "la facultad" de borrar la información de sus dispositivos

Compartir







El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declara este miércoles en el juicio en su contra en el Tribunal Supremo (TS) por una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador -novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-, siguiendo la línea de lo que, brevemente, ya estableció en la jornada inicial al afirmar que "no" es culpable.

Este martes, ha declarado Miguel Ángel Campos, el periodista que primero informó del correo con información fiscal del novio de Ayuso, ha negado que su fuente fuera el fiscal general del Estado. Otros compañeros de profesión como Campos, se han acogido a su derecho a no revelar sus fuentes.

El único que han puesto contra las cuerdas al fiscal general este martes ha sido el decano del Colegio de Abogados, Eugenio Ribón, que señaló que García Ortiz le propuso hacer un comunicado conjunto.

Tras la esperada declaración de Álvaro García Ortiz, el jueves serán los alegatos finales de las partes. Tras ello solo quedará aguardar sentencia.