Juicio al fiscal general, en directo: Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos, declara en el día clave
El fiscal general se enfrenta a 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación por filtrar un correo a la prensa
El fiscal responsable de Protección de Datos dice que García Ortiz tenía "la facultad" de borrar la información de sus dispositivos
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declara este miércoles en el juicio en su contra en el Tribunal Supremo (TS) por una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador -novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-, siguiendo la línea de lo que, brevemente, ya estableció en la jornada inicial al afirmar que "no" es culpable.
Este martes, ha declarado Miguel Ángel Campos, el periodista que primero informó del correo con información fiscal del novio de Ayuso, ha negado que su fuente fuera el fiscal general del Estado. Otros compañeros de profesión como Campos, se han acogido a su derecho a no revelar sus fuentes.
El único que han puesto contra las cuerdas al fiscal general este martes ha sido el decano del Colegio de Abogados, Eugenio Ribón, que señaló que García Ortiz le propuso hacer un comunicado conjunto.
Tras la esperada declaración de Álvaro García Ortiz, el jueves serán los alegatos finales de las partes. Tras ello solo quedará aguardar sentencia.
La actitud de Álvaro García Ortiz durante el juicio
A lo largo de las cuatro sesiones del juicio que se han celebrado ya, Álvaro García Ortiz ha seguido el juicio con visible interés, tomando apuntes e incluso facilitando notas a su defensa -que ejerce la Abogacía del Estado- mediante 'post-it'.
Por momentos, sus gestos le han delatado, como cuando se llevó las manos a la cabeza después de que Alberto González Amador le culpara de haberle "matado públicamente".
La fiscal Lastra deja a García Ortiz contra las cuerdas
El testimonio que más ha perjudicado en el juicio al fiscal general del Estado ha sido el de la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, que declaró que desde el primer momento advirtió de que iba a haber filtraciones e incluso preguntó directamente a García Ortiz: "Álvaro, ¿has filtrado los correos?".
¿Cómo será la declaración de fiscal general del Estado?
La sola presencia del fiscal general del Estado en un tribunal como procesado ya es insólito. Como insólito es verle sentado junto a su defensa, y no en el banquillo de los acusados, y con la toga puesta.
Cómo prestará declaración este miércoles ante el Tribunal Supremo es también una incógnita: ¿lo hará desde el centro de la sala como es lo habitual o desde la mesa de su defensa donde ha permanecido sentado todo este tiempo?; ¿se quitará la toga o se la dejará puesta?
A partir de as 10 horas, veremos cómo declara Álvaro García Ortiz.
Una declaración insólita, la de un fiscal general
Es la primera vez que un fiscal general del Estado está procesado y la primera vez, por tanto, en la historia de España que tal figura declara como acusado.
Álvaro García Ortiz se enfrenta a seis años de cárcel, a 12 de inhabilitación y al pago de 400.000 euros por un delito de revelación de secretos al filtrar supuestamente a los medios de comunicación un correo con información fiscal de Alberto González Amador.
Declara el acusado, el fiscal general del Estado
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declara en el juicio que se celebra en su contra en el Tribunal Supremo por una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, siguiendo la línea de lo que, brevemente, ya estableció en la jornada inicial al afirmar que "no" es culpable.
Esa ha sido la única ocasión en la que el fiscal general ha tomado la palabra desde que comenzó el juicio, el pasado 3 de noviembre.