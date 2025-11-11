Vilaplana aseguró a la jueza de la DANA que Mazón recibió muchas más llamadas a partir de las 17.15 horas

El periodista de la 'Cadena SER' Miguel Ángel Campos ha negado haber recibido del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el correo que la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, envió el 2 de febrero de 2024 al departamento de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid ofreciéndose a reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto para evitar la cárcel. "¿Esa fuente a la que hace referencia es el fiscal general?", le ha preguntado la Fiscalía. "No", ha contestado Campos en su declaración como testigo en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra García Ortiz, quien se enfrenta a penas de 6 años de prisión y 12 de inhabilitación por una presunta relevación de secretos.

El fiscal general está acusado, precisamente, de haber filtrado el mencionado correo a dicho periodista la noche del 13 de marzo de 2024. Este martes, Campos ha relatado cómo consiguió acceder al 'email' del 2 de febrero la tarde del 13 de marzo, horas antes de que 'El Mundo' publicara a las 21:29 una información basada en otro correo, del 12 de marzo en la que se aseguraba que era Fiscalía quien había ofrecido un pacto a la defensa de González Amador.

Campos ha insistido en que llegó a ver el contenido del correo pasadas las 15:34 del 13 de marzo. Según las pesquisas, García Ortiz no tuvo acceso a la cadena de 'emails' entre la defensa y el fiscal del caso, Julián Salto, hasta las 21:59 horas. El periodista ha asegurado que estaba pendiente del caso de González Amador desde el día 12, por la publicación de 'elDiario.es' en la que se decía que éste había defraudado a Hacienda y porque la propia Díaz Ayuso se había pronunciado para negar irregularidad alguna. Al hilo, ha relatado que tras varias llamadas logró que una fuente le dijese que era la defensa la que había propuesto un pacto a Fiscalía. "Pregunté si tenía prueba y me dijo: 'Vente y te lo enseño", ha dicho.

Ha apuntado que se movilizó en taxi hasta el despacho de su fuente, aunque se ha acogido al secreto profesional para evitar precisar si se trataba o no de dependencias oficiales. Según ha explicado, allí vio el correo del 2 de febrero en su integridad y tomó apuntes, toda vez que no se le permitió hacer fotos ni sacar copia. No obstante, ha precisado que luego su fuente le pidió que no publicase la información.

"Saltó el buzón de voz"

El redactor ha insistido en que cumplió con la voluntad de su fuente y que esa tarde intentó confirmar por otras vías la información. Ante la "frustración" de no haberlo logrado, ha apuntado que se fue a ver un partido de fútbol y que no fue hasta que le llamaron desde la SER para avisarle de la información de 'El Mundo' que intentó de nuevo contactar con diferentes fuentes. "¿A quién llama?", le ha preguntado la acusación que ejerce González Amador. "A decenas de personas", ha señalado el periodista para acogerse otra vez al secreto profesional.

Campos ha apuntado que finalmente consiguió hablar con la fuente con la que se había reunido por la tarde y la convenció de que ya no había "ningún secreto". La fuente le autorizó a publicar la información tras ver la publicación de 'El Mundo'.

"¿Habló con García Ortiz de alguna manera? (...) ¿No le escribió por WhastApp? (...) ¿No le llamó por WhatsApp?", ha preguntado el letrado Gabriel Ramos. Campos ha respondido: "En ningún momento".

El periodista ha declarado que, aunque llamó por teléfono al fiscal general aquella noche no llegó a hablar con él. "Saltó el buzón de voz", ha aseverado, al tiempo que ha dicho que "nunca" ha tenido una "relación personal o profesional intensa con Álvaro García Ortiz". "Le llamé como a muchísima gente", ha enfatizado.

Por último, ha reconocido que la madrugada del 14 de marzo recibió en su correo la imagen que publicó 'ElPlural' con información similar a la que recogía el correo de 2 de febrero, es decir, que la defensa se ofrecía a reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto. Campos se ha acogido al secreto profesional para no revelar quién se la envió.

"El país" tuvo información el día 12

También ha declarado en calidad de testigo el exsubdirector de 'El País' José Manuel Romero, quien ha asegurado que sabía desde el día 12 de marzo "antes" que el fiscal general que la defensa de González Amador buscaba pactar. Romero ha seguido la línea de otros informadores Campos y otros tres periodistas que la semana pasada testificaron que dispusieron de dicha información antes de las 21:59 del 13 de marzo, si bien ha dado un paso más al aclarar, no solo que el fiscal general no era su fuente, sino que le informó "una fuente muy solvente" de Fiscalía de la Comunidad de Madrid.

La acusación particular ha querido saber si se mensajeaba por WhatsApp con García Ortiz, a lo que Romero ha contestado: "Sí, es que es el grado de comunicación que tengo no solo con el fiscal general, sino con magistrados del Tribunal Supremo".

Romero ha relatado que desde que 'eldiario.es' destapó el 12 de marzo la existencia de una investigación contra González Amador, en 'El País' se pusieron a investigar y que, en horas de la tarde, esa fuente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid le indicó que la defensa del empresario quería conformar, lo que implicaba reconocer delitos y pagar multa para evitar la cárcel. Además, le dio el nombre del abogado, Carlos Neira.

Ha explicado que no publicó inmediatamente porque contactaron con Neira y no les contestó. Ya el 13 de marzo, sobre las 19:00 horas, intentaron hablar también con el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, pero sin conseguir una confirmación. Y esa misma tarde-noche, llamó a prensa de la Fiscalía de Madrid, que le remitió a prensa de la Fiscalía General, donde le señalaron que estaban indagando y aún no podían aclararle nada.

Todo esto, según ha contado, quedó reflejado en las conversaciones internas de la redacción, que se elevaron a acta notarial y se aportaron a la causa meses después porque ha sostenido no se dieron cuenta de su relevancia hasta entonces. Fue después de la publicación de 'El Mundo', cuando ya tenía "una composición de lugar" de los hechos, cuando decidieron publicar y lo hicieron a las 22:38 horas del 13 de marzo dentro de otra información relativa a González Amador.

Otros tres periodistas de 'El País' han declarado este martes para ratificar lo narrado por Romero. La última en comparecer ha sido una periodista de 'ElPlural' que se ha acogido al secreto profesional para no revelar quién le envió la imagen del correo del 2 de febrero que publicó la mañana del 14 de marzo.

El FGE podía borrar

Al margen de los periodistas, en esta jornada ha destacado el testimonio del fiscal delegado de Protección de Datos, Agustín Hidalgo de Murillo, que ha aclarado que García Ortiz tenía "la facultad" de borrar la información que albergaban sus dispositivos, si consideraba que peligraba, porque era el "responsable" de la misma. Asimismo, ha descartado que el uso de su cuenta personal de Gmail para recibir la cadena de 'emails' entre Neira y Salto fuera una "brecha de seguridad", y que la nota publicada por Fiscalía el 14 de marzo dando detallada cuenta de los 'emails' fuera "una violación de seguridad".

También ha testificado el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, quien ha trasladado lo que ha definido como "honda preocupación" de la profesión por la citada nota, al considerar que supuso un ataque a la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente y, como tal, al ejercicio del derecho de defensa.

Sobre esto, ha argumentado que la Fiscalía podía "desmentir" la información que publicó 'El Mundo' sin "revelar" el contenido de los correos intercambiados entre abogado y fiscal.