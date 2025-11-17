telecinco.es 17 NOV 2025 - 15:40h.

Ayuso ha llamado a Sánchez "dictador" tras anunciar que llevarán a Madrid ante los tribunales por negarse al registro de objetores al aborto

Pedro Sánchez había anunciado que el Ejecutivo ya ha iniciado trámites para llevar a la Comunidad de Madrid ante los tribunales por negarse a elaborar el registro de objetores de conciencia frente al aborto. Un comunicado que no ha tardado en ser contestado por la presidenta, quien ha llamado dictador al presidente del Gobierno frente a los medios y por redes sociales.

Por su parte, también en sus redes sociales, el presidente acusa a Isabel Díaz Ayuso de querer hacer negocio con las clínicas privadas y anuncia que ya ha puesto el caso en manos de la abogacía del Estado. La presidenta madrileña no ha tardado en responder y llama dictador a Sánchez. "De leyes sectarias lo único que podemos encontrar son respuestas sectarias como la suya a modo de dictadores que no respetan y vulneran derechos básicos como es el la objeción de conciencia que es lo que nosotros defendemos", decía la presidenta de la Comunidad de Madrid en unas declaraciones a los medios.

Sánchez ha indicado que el Ejecutivo solicitará este lunes a la Abogacía del Estado que presente un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid: "La Comunidad de Madrid deriva ya más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas. Un derecho esencial, convertido en negocio. No lo vamos a permitir", empieza explicando Sánchez.

Madrid, única región que no está inscrita

La Comunidad de Madrid es la única región que no está inscrita en este registro después de que Baleares y Aragón fuesen las últimas en hacerlo. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, explicó este pasado viernes en que el Gobierno regional defenderá, "con la Constitución en la mano", la libertad de objeción frente al aborto ante la exigencia del Ejecutivo central de implantar el registro de objetores de conciencia. "Nosotros preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie", recalcó la máxima responsable de la Sanidad madrileña.

La respuesta de Ayuso

A través de su perfil en la red social ‘X’, Isabel Díaz Ayuso ha contestado a un post de Pedro Sánchez explicando que el objetivo de su partido es “defender el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia”. “Solo un dictador les puede obligar a hacer lo que no quieren hacer. Y el PSOE de Castilla-La Mancha derivó a Madrid 2.000 abortos el año pasado.”