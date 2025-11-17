Gabriel Rufián ha protagonizado un duro intercambio de palabras con Carlos Mazón en la comisión por la DANA en el Congreso

Comparecencia de Carlos Mazón sobre la DANA de Valencia: mantiene que hubo "apagón informativo"

Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, ha protagonizado este lunes un tenso intercambio de declaraciones con el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante la comparecencia del dirigente popular en la comisión sobre la gestión de la DANA celebrada en la Cámara Baja.

Rufián, que ha participado en comisiones de investigación durante la última década, ha calificado a Mazón de "mentiroso" después de desmentir su afirmación de que no existía un protoccolo para el sistema ES-Alert. "Le pido, por favor, que no me mienta, porque lo que sucedió lo sabían hasta en Japón", ha apuntado.

El portavoz de ERC ha sacado un documento que demuestra la existencia del protocolo, contradiciendo a Mazón, que ha asegurado previamente que no había habido un aviso de alerta roja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Rufián ha destacado que la Aemet emitió un aviso el lunes, desmintiendo también esas declaraciones del presidente valenciano.

Para el portavoz de ERC, la situación había sido bien conocida por las autoridades antes de los hechos. Cuestiona la falta de acción y transparencia de Mazón en una crisis que dejó 229 fallecidos y numerosos daños.

Rufián ha iniciado su intervención subrayando la importancia de estos asuntos, señalando directamente a Mazón, al que acusa de haber mentido desde el inicio de su comparecencia en la comisión de investigación por la DANA. De hecho, ha pedido que pague su gestión con la "cárcel" por ser un dirigente "inútil", "miserable", "homicida" y "psicópata". El portavoz de ERC ha mostrado en la sala fotografías de las víctimas en señal de apoyo.