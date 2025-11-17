Comparecencia de Carlos Mazón, en directo: debe responder en el Congreso de los Diputados por su actuación en la DANA
El presidente en funciones de la Generalitat valenciana se enfrentará, por primera vez, a un interrogatorio
Desestimado el recurso que pedía elevar la causa de la DANA al TSJ para investigar a Mazón
El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, el 'popular' Carlos Mazón, abre este lunes las comparecencias políticas de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 muertos en sólo en Valencia, y se enfrentará, por primera vez, a un interrogatorio con el formato de pregunta-respuesta sobre su actuación.
El pasado martes, Mazón compareció a petición propia, tras formalizar su dimisión como presidente autonómico, ante la comisión de investigación de las Cortes Valencianas, dominada por la mayoría de PP y Vox. Entonces disfrutó de un formato más cómodo del que tendrá en el Congreso.
En el Congreso la comisión arrancará a las 10.30 directamente con las intervenciones de los portavoces de los grupos, que intervendrán de menor a mayor y contarán cada uno con 20 minutos para el interrogatorio.
La semana pasada, las víctimas de la DANA intervinieron durante tres sesiones en la Comisión del Congreso, que culparon de Mazón de la tragedia una vez más.
El contexto de esta comparecencia viene señalado por las negociaciones entre PP y Vox para cerrar definitivamente la investidura de su sustituto al frente del Gobierno valenciano, con el actual portavoz del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, como candidato propuesto por los populares.
Ione Belarra: "Su gestión ha sido homicida”
Belarra le afea que fuera al homenaje de Estado cuando las víctimas le pidieron que no fuera. “Usted es el responsable de 229 personas. Si hubiera hecho lo que tenía que hacer, si hubiese estado donde tenía que estar esas personas estarían hoy aquí viendo crecer a sus hijos y nietos. Su gestión ha sido homicida”.
Comienza preguntando Ione Belarra
Comienza preguntando Ione Belarra, de Podemos, que le recuerda que tiene la obligación de decir la verdad y le acusa de mentir y humillar a las víctimas.
Comienza la sesión
Comienza la sesión de la comisión de investigación sobre la DANA en el Congreso.
Las familias de las víctimas se concentran a las puertas del Congreso
Las familias de las víctimas de la DANA se concentran a las puertas del Congreso durante la declaración de Carlos Mazón.
Carlos Mazón llega a la Comisión del Congreso
El presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, ha llegado ya a la Comisión de investigación.
El PSOE le pide a Mazón que diga la verdad
El Psoe le ha pedido a Carlos Mazón que diga la verdad sobre su gestión de la DANA, en palabras de Pilar Bernabé delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, minutos antes de que comparezca en la Comisión.
El aplaudido relato de Toñi García, que perdió a su marido e hija en la DANA
Toñi García, que perdió a su marido y su hija cuando intentaban sacar el coche del garaje en Benetússer, fue la segunda víctima en comparecer en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la DANA y ha conseguido que los diputados del PP y Vox le hayan aplaudido tras su testimonio, después de que ella misma lo solicitara. Es la primera vez tras tres días de comparecencias que todos los comisionados aplauden a una de las representantes de las víctimas.
Otras comparecencias políticas en la comisión del Congreso
A la comparecencia de Carlos Mazón en el Congreso le seguirán las de la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, y del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, el próximo 24 de noviembre.
Las víctimas de la DANA ya hablaron en la comisión
Las víctimas de la DANA ya pasaron por la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, donde relataron cómo vivieron aquella terrible tarde del 29 de octubre de 2025, en la que muchos de ellos perdieron a varios familiares.
Las víctimas siguen culpando a Carlos Mazón de las muertes de sus familiares por su gestión de la tragedia y creen que su dimisión como presidente de la Generalitat no es suficiente mientras siga siendo diputado autonómico.
La comparecencia de Mazón en Les Corts
La comparecencia de Carlos Mazón en el Congreso viene además precedida por sus explicaciones que el pasado martes ante la comisión de Les Corts, consideradas insuficientes por la oposición.
Allí no quiso responder a las preguntas de los socialistas del PSPV y Compromís, y traspasó las responsabilidades por cómo se desarrolló la atención a la población ante las inundaciones al Gobierno central. Así, Mazón mantuvo el mismo discurso que ha sostenido desde la DANA y ocho días después de presentar su dimisión, precisamente por su gestión de la catástrofe, aseguró que ya había asumido sus responsabilidades al renunciar y añadió que el Gobierno central aún no lo ha hecho.
Las negociaciones entre PP y Vox en Valencia
El contexto de la comparecencia de Carlos Mazón en el Congreso viene señalado por las negociaciones entre PP y Vox para cerrar definitivamente la investidura de su sustitituto al frente del Gobierno valenciano, con el actual portavoz del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, como candidato propuesto por los populares.
No obstante, el acuerdo entre las dos formaciones que tienen la llave para decidir quién releva a Mazón tras su dimisión aún no ha sido cerrado definitivamente.
Carlos Mazón en Las Cortes valencianas
La semana pasada, Carlos Mazón compareció a petición propia --lo solicitó tras formalizar su dimisión como presidente autonómico-- ante la comisión de investigación de las Cortes Valencianas, dominada por la mayoría de PP y Vox. Pidió ir para dar cuenta de la evolución de la reconstrucción y disfrutó de un formato más cómodo del que tendrá en el Congreso.
En la comisión de la asamblea autonómica, tomaron primero la palabra los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para plantear sus preguntas, después Mazón tuvo 15 minutos para contestar, y hubo una segunda ronda, también con tiempos limitados.
Carlos Mazón abre las comparecencias políticas de la Comisión de la DANA
