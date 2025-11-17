Ione Belarra: "Su gestión ha sido homicida”

Esperanza Buitrago Madrid, 17 NOV 2025 - 09:21h.

El presidente en funciones de la Generalitat valenciana se enfrentará, por primera vez, a un interrogatorio

Desestimado el recurso que pedía elevar la causa de la DANA al TSJ para investigar a Mazón

El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, el 'popular' Carlos Mazón, abre este lunes las comparecencias políticas de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 muertos en sólo en Valencia, y se enfrentará, por primera vez, a un interrogatorio con el formato de pregunta-respuesta sobre su actuación.

El pasado martes, Mazón compareció a petición propia, tras formalizar su dimisión como presidente autonómico, ante la comisión de investigación de las Cortes Valencianas, dominada por la mayoría de PP y Vox. Entonces disfrutó de un formato más cómodo del que tendrá en el Congreso.

En el Congreso la comisión arrancará a las 10.30 directamente con las intervenciones de los portavoces de los grupos, que intervendrán de menor a mayor y contarán cada uno con 20 minutos para el interrogatorio.

La semana pasada, las víctimas de la DANA intervinieron durante tres sesiones en la Comisión del Congreso, que culparon de Mazón de la tragedia una vez más.

El contexto de esta comparecencia viene señalado por las negociaciones entre PP y Vox para cerrar definitivamente la investidura de su sustituto al frente del Gobierno valenciano, con el actual portavoz del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, como candidato propuesto por los populares.