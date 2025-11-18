Dos reuniones que se produjeron durante el periodo de reflexión del presidente del gobierno en 2024

Leire Díez declara que se reunió dos veces con Santos Cerdán, pero también con más partidos

Dolset y Leire Díez implican por primera vez a la Moncloa, el entorno más cercano a Pedro Sánchez. Ambos señalan en su declaración haberse reunido con Antonio Hernando, en aquel entonces número dos del gabinete de presidencia, como cuenta Teresa Fernández Cuesta.

Fueron dos reuniones que se produjeron durante el periodo de reflexión del presidente del gobierno en 2024. Cinco días para valorar si merecía la pena seguir al frente del Ejecutivo tras la investigación judicial a su mujer, a Begoña Gómez.

¿Por qué estaba Moncloa en esa reunión?

Ocho personas se participaron en una reunión en Ferraz durante los días de reflexión de Sánchez. Leire Díez, Dolset, también sentados en esa mesa también estarían Santos Cerdán y Antonio Hernando, pero la pregunta es ¿por qué estaba Moncloa en esa reunión?

Según la declaración de Leire Díez, llevaron a la sede socialista un audio en el que se hablaba de investigaciones extrajudiciales sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno respondió hace dos semanas en la Comisión de investigación del caso Koldo que no tenía constancia de que Leire Díez realizase ningún tipo de encargo para el PSOE.

Hoy Leire Díez ha insistido, en Mediaset que el papel de Antonio Hernando "no era ni mucho menos anecdótico". Entre otras, por la importancia de los temas de los que hablaron.

El PSOE por el momento no ha interpuesto ninguna denuncia contra ella.