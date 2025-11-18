El Supremo cita como investigados a tres exdirectivos de Acciona en el caso Koldo

Agencia EFE 18 NOV 2025 - 13:21h.

El juez Leopoldo Puente cita el 3 de diciembre a Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel

El juez levanta el secreto de sumario tras analizar la información obtenida en las sedes de Acciona

Compartir







El magistrado instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado como investigados a tres exdirectivos de Acciona y ha levantado el secreto de la pieza en la que ordenó ocho registros el pasado viernes.

Aquellos registros, entre ellos a las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao y a las empresas Erkolan y Noran en San Sebastián supuestamente vinculadas con la trama de corrupción, fueron consecuencia de una pieza secreta abierta por el juez sobre el exdirigente del PSOE, Santos Cerdán, tras recibir el informe patrimonial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

PUEDE INTERESARTE La UCO pide a Acciona cinco expedientes de adjudicación de obra

Y ahora, el juez ha dictado un auto en el que cita como investigados al exdirectivo de Acciona, Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel el próximo 3 de diciembre.

Puente explica que adopta esta decisión a la vista del informe de la UCO, fechado el 11 noviembre, "que contiene referencias a extremos concretos, relativos en particular a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas, en los que pudieran haber tenido participación" estas tres personas.

PUEDE INTERESARTE Leire Díez declara que se reunió dos veces con Santos Cerdán

El directivo fue cesado por Acciona el pasado junio

Justo Vicente Pelegrini era el director de Construcción de Acciona para España hasta el pasado 16 de junio, cuando la empresa lo cesó y resolvió todos los contratos con Servinabar --empresa vinculada a Cerdán y a su socio Antxon Alonso-- tras conocer el informe de la UCO sobre el que fuera 'número tres' del PSOE.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por su parte, Olarte y García eran las dos personas que reportaban a Pelegrini desde sus respectivos puestos en Acciona.

El juez señala que levanta el secreto parcial que había acordado al considerar que, una vez realizados los registros y asegurado el material incautado --que revela que incluye "terminales telefónicos y/o informáticos"-- ya no es necesario.

En esa parte reservada estaba, según especifica Puente, "el informe policial fechado el día 11 de noviembre, la resolución que decretaba el secreto parcial de las actuaciones y todas las posteriores disponiendo la práctica de determinadas diligencias, así como los informes emitidos en dicha pieza tanto por el Ministerio Fiscal como por la propia unidad policial".