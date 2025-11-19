El exministro de Transportes se ha pronunciado en la red social X sobre la petición de Anticorrupción de 24 años de cárcel para él

La UCO refiere comisiones de 550.000 euros en obras del AVE en Murcia en el 'caso Koldo'

Compartir







El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado que el escrito de acusación que ha presentado este miércoles el jefe de la Fiscalía Especializada, Alejandro Luzón, "supone una vuelta de tuerca más en la espiral de indefensión" a la que dice venir siendo sometido y cree que se le hace "una exagerada reclamación de delitos y penas".

Así se ha manifestado Ábalos en una publicación en la red social 'X', después de conocer en la jornada de hoy que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Tribunal Supremo que se le impongan 24 años de prisión por los cinco presuntos delitos que le atribuye --pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada-- en el marco de la supuesta trama de mascarillas en el 'caso Koldo'. También ha reclamado que se le imponga una multa de 3,9 millones de euros.

PUEDE INTERESARTE Ábalos recurre la decisión de un juzgado que ha rechazado frenar la difusión de la entrevista a su exmujer en Telecinco

"El escrito de calificación comunicado en el día de hoy por el Ministerio Fiscal supone una vuelta de tuerca más en la espiral de indefensión a la que vengo siendo sometido durante toda la instrucción de la Causa Especial 20775/2020 por la Sala II del Tribunal Supremo", ha avisado Ábalos en su mensaje.

El escrito de Anticorrupción tiene lugar después de que el pasado 3 de noviembre el magistrado instructor, Leopoldo Puente, propusiera juzgar a Ábalos, al exasesor ministerial de éste, Koldo García, y al empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Exagerada reclamación de delitos y penas"

Al mismo tiempo, el exministro socialista ha señalado que "todas y cada una" de las pruebas solicitadas "han sido rechazadas" y que se le ha impedido "acceder al material de la causa", por lo que ha apuntado a vaticinar una "estrategia premeditada de presión" contra él.

Además, ha afirmado que se le hace una "exagerada reclamación de delitos y penas" adobada con una "estratégica petición de vistilla del Art. 505 de la LECrim para forzar una conformidad ante la falta de evidencias reales que sustentan la calificación". "Pese a la dureza de la situación, seguiré defendiendo mi inocencia y confiando en la justicia de nuestro país", ha zanjado Ábalos.