El tribunal también ha rechazado la petición de orden de alejamiento a los periodistas o personal del programa de Mediaset España

El exministro de Transportes ha anunciado en su cuenta de 'X' que ha recurrido la decisión de la juez

El exministro José Luis Ábalos sigue empeñado en obstaculizar la emisión este lunes por la noche en Telecinco la entrevista a su exmujer, Carolina Perles. Tras negar su solicitud el Juzgado de Instrucción Número 18 de Madrid, el expolítico socialista ha anunciado en la red social 'X' que ya ha presentado un recurso de reforma subsidiario de apelación contra dicha decisión.

Prohibir la emisión de la entrevista

De igual forma, el exministro ha advertido de que estará "atento a las declaraciones y comentarios que puedan emitirse tanto en el documental 'El Precio de...' así como los posteriores, para valorar las correspondientes consecuencias judiciales".

El mensaje del exdirigente socialista tiene lugar después de que este lunes se diese a conocer que la juez María Luisa Prieto abrió diligencias previas el pasado viernes por un presunto delito contra el honor de Ábalos después de que el excargo socialista pidiese frenar la entrevista realizada a Perles.

Según consta en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, Ábalos había pedido que como medida cautelar se acordase prohibir la emisión de la entrevista o, en todo caso, que no se difundiera hasta que finalizase la investigación que se sigue en su contra en el Tribunal Supremo.

Asimismo, el exministro reclamó que se dictase una orden de alejamiento a los periodistas o personal del programa de Mediaset España o a "todos los medios en general y presuntos periodistas que están día y noche en la puerta" de su casa.

Este lunes, Ábalos ha defendido en su cuenta de 'X' que "las medidas cautelares o la necesidad de cautela no son un capricho" sino "herramientas que diseñó el legislador para mitigar o neutralizar los riesgos procesales".

Fuentes de Mediaset han confirmado a Europa Press que de momento la empresa no ha recibido ninguna notificación judicial al respecto.