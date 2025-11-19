Una comida estrictamente privada en El Pardo reunirá a toda la familia en el 50º aniversario de la monarquía parlamentaria

A pocas horas de que arranquen los actos del 50º aniversario de la instauración de la monarquía parlamentaria, ‘El tiempo justo’ conecta con la periodista Mariángel Alcázar, una de las periodistas más autorizadas para interpretar los movimientos de la Casa Real.

Las miradas están puestas en un punto muy concreto del calendario: la comida privada en el Palacio del Pardo, donde el rey Felipe VI, la reina Letizia, sus hijas y el resto de la familia compartirán mesa… junto al rey Juan Carlos, que aterrizará en España unas horas antes.

Alcázar confirma que el emérito no participará en ningún acto institucional, algo esperado, pero sí en esa reunión familiar que se está tratando con una discreción casi quirúrgica. “Privada, estrictamente privada y familiar”, repiten desde Zarzuela, conscientes del morbo mediático que genera la coincidencia entre el rey Juan Carlos y la reina Letizia tras la publicación de las memorias del emérito.

Una comida cargada de simbolismo

La periodista recuerda además el peso histórico del escenario elegido: el Palacio del Pardo, residencia de Franco y lugar al que los entonces recién proclamados reyes Juan Carlos y Sofía se dirigieron en 1975. Cincuenta años después, el emérito volverá allí para sentarse con su hijo, su nuera y sus nietas en un momento especialmente delicado.

“No sé si la palabra exacta es celebración”, advierte Alcázar. Según cuenta, en su entorno aseguran que el rey Juan Carlos se siente ninguneado y humillado, a pesar de que parte de esa situación responde a sus propias decisiones. Un contexto poco propicio para los brindis familiares.

Las memorias que han tensado el ambiente

Durante la entrevista, Joaquín Prat plantea la gran pregunta: ¿Habrá conversación directa entre el rey Juan Carlos y la reina Letizia después de las referencias nada amables a ella en las memorias del emérito?

Alcázar no duda: “Todo lo que se tenían que decir, ya se lo han dicho”. Pero reconoce que en Zarzuela no ha sorprendido nada de lo escrito, porque la reina Letizia conoce perfectamente la opinión del emérito sobre ella.