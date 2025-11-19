El programa conecta en directo desde la cárcel de Soto del Real mientras el exrecluso detalla los supuestos impagos del político socialista

‘El tiempo justo’ conectó en directo desde la cárcel de Soto del Real, donde Santos Cerdán podría abandonar en cualquier momento el centro penitenciario tras la decisión del juez Leopoldo Puente de concederle la libertad provisional. Un equipo del programa se desplazaba hasta el lugar para seguir minuto a minuto los movimientos en la entrada principal del penal.

“Estamos muy pendientes porque Cerdán podría salir en cualquier instante”, informaba la reportera. “Esta mañana hemos visto llegar a su abogado, que ha permanecido una hora en el interior repasando los trámites finales. Después, Cerdán habría realizado su última comida en prisión, a la espera de la llegada de algunos familiares que también aparecen mencionados en el último informe de la UCO”.

El político navarro quedará libre, pero bajo condiciones estrictas: retirada del pasaporte, prohibición de abandonar el país y comparecencias quincenales en sede judicial.

La periodista añadía que, aprovechando la espera, el equipo del programa había localizado a un excompañero de celda que convivió con él durante sus semanas en el módulo y que no ha dudado en ofrecer su particular testimonio.

Habla un exrecluso compañero de Santos Cerdán

Las declaraciones del exinterno no han dejado indiferente a nadie. Según su testimonio, la salida de Cerdán podría estar empañada por un detalle inesperado: una supuesta deuda pendiente en el economato de la cárcel.

“Cuando entró, entró a dos velas”, cuenta. “Debe 63 cafés. Y claro, aquí ya sabemos cómo funciona: las deudas, si no se pagan, ‘catapum chimpún’. Pero como es este tío, pues igual se va de rositas”.

El excompañero, que asegura haberle ayudado con sus primeras compras, detalla qué artículos le habría prestado: gel, paquete de cuchillas, latas de atún… Y, según dice, 12 euros que aún no ha recuperado.

“Para cualquiera puede ser poco, pero 12 pavos para un tío que cobra una vez al mes no es plato de buen gusto”, añade. Y lanza un mensaje directo al político: “Santos, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de los 12 pavos que me debes? págamelos, machote”.

Asegura también que otros internos reclaman pequeños impagos: cervezas con limón, botellas de agua o cafés del economato.