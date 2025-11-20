El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

Europa Press 20 NOV 2025 - 14:06h.

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación

El final del juicio al fiscal general del Estado: la defensa de Alberto González Amador desliza las sospechas de un complot político contra la pareja de Ayuso

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, por revelación de secretos a dos años de inhabilitación. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, negó el pasado miércoles --en el juicio que se celebró en su contra en el Tribunal Supremo-- haber filtrado a la prensa información relativa a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El jefe del Ministerio Público compareció durante una hora y 14 minutos para contestar únicamente a su defensa y a la Fiscalía. Rechazó responder a las preguntas de la acusación particular que ejerce el novio de Díaz Ayuso al considerar que ha actuado de forma "desleal" desde el minuto uno, al omitir información en la querella que presentó en su contra por revelación de secretos.