Juicio al fiscal general, en directo: el abogado del novio de Ayuso ve en la nota de prensa una "confesión" de la filtración

MadridEl juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz llega a su final con el abogado de Alberto González Amador deslizando las sospechas sobre un complot político contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El letrado, Gabriel Rodríguez-Ramos, señala que las conductas del ministerio fiscal “se alinean de forma plena con el relato que integraba la política de comunicación del Gobierno de España”. Considera probado, además, que fue el fiscal general, –quien insiste en su inocencia–, el que filtró el correo con la confesión del empresario y pide para él 4 años de cárcel, la misma pena que solicitan el Colegio Abogados de Madrid y Manos Limpias.

Las acusaciones contra el fiscal general del Estado al final del juicio

“Lo que se debe salvaguardar por parte del ministerio fiscal singularmente es la legalidad, y no el relato”, ha dicho el letrado de Manos Limpias, mientras la teniente fiscal, Ángeles Sánchez-Conde, no acusa, si bien se ha referido a una “actuación” que les “parece poco comprensible”, pero que, ha dicho, no van a “criticar”.

Quien sí hace esto último es una asociación de fiscales como acusación popular; la parte que exige la mayor condena: 6 años de prisión. Al respecto, en sus conclusiones ha dejado comparaciones sumamente duras haciendo mención a José Bretón o los violadores de ‘la manada’.

Tras sus intervenciones, esta tarde es el turno de la defensa. Antes de que el juicio quede visto para sentencia, el fiscal general del Estado tendrá la posibilidad de pronunciar un alegato final.

La Fiscalía defiende que Álvaro García Ortiz era “impune” aun en la “hipótesis” de que realizase la Filtración

En sus declaraciones, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha defendido este jueves que "aún en la hipótesis" de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hubiera "filtrado" el correo relativo a Alberto González Amador cuando lo tuvo en su poder, "en ese momento era impune porque la noticia ya era conocida por muchos medios" de comunicación.

El jefe del Ministerio Público se enfrenta a seis años de cárcel y doce años de inhabilitación al estar acusado de haber filtrado la noche del 13 de marzo de 2024 a la Cadena SER el correo que la defensa de González Amador envío a la Fiscalía el 2 de febrero de ese mismo año para ofrecerse a reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto para evitar el ingreso en prisión.

A ese respecto, no obstante, la teniente fiscal insiste: "Aún en la hipótesis de que el fiscal general del Estado hubiera filtrado el correo cuando lo tuvo en su poder, en ese momento era impune porque la noticia ya era conocida por muchos medios y está acreditado en la causa".

Así, entiende que no hay indicios suficientes para condenar al jefe del Ministerio Fiscal por un delito de revelación de secretos, al recalcar que varios periodistas tuvieron acceso al correo sobre González Amador antes que el propio García Ortiz, que no lo recibió hasta la noche del 13 de marzo de 2024. Para la fiscal, ha quedado acreditado "indubitadamente" que "varios periodistas" estaban "hablando" de la existencia de los dos correos relativos a la pareja de Díaz Ayuso.

De igual modo, Sánchez Conde ha aprovechado su intervención para defender también que "el borrado" que hizo el fiscal general de sus chats de WhatsApp "aparte de legítimo no ha tenido ninguna trascendencia en esta causa".