La UCO reconoce que no han encontrado pruebas directas de la difusión del correo sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso

Juicio al fiscal general, en directo: el titular de la nota de prensa se cambió de "la pareja de Ayuso" a "González Amador"

Los agentes de la Guardia Civil han apuntado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y han destacado que “durante todo el proceso lo que se ve es un dominio a todos los niveles”. “Todo lo que se ha filtrado estaba en la Fiscalía General del Estado”, han añadido durante la penúltima sesión del juicio.

Pero han reconocido que no han encontrado pruebas directas de la difusión del correo sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, dado que su móvil y su email habían sido borrados.

La UCO ve un dominio de García Ortiz "por jerarquía"

"El dominio de toda esa acción corresponde al fiscal general del Estado, como es normal en una institución jerarquizada. Él da instrucciones, a través de la fiscal provincial", ha relatado uno de los agentes durante la penúltima sesión del juicio contra García Ortiz. Pero otro le ha interrumpido diciendo: “Y de Lastra”, refiriéndose a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid.

El agente ha reiterado que "en el proceso se ve un dominio (de García Ortiz) por jerarquía": “Porque lo que haga esa Fiscalía General del Estado no lo va a hacer sin el conocimiento o el dominio, como órgano jerarquizado, del fiscal general”. A lo que el fiscal ha respondido: “Eso es una deducción suya enteramente libre”.

El antecedente a la filtración del correo

Los agentes de la UCO han apuntado a un “antecedente” en la filtración respecto a la noticia del 12 de marzo de 2024 sobre la denuncia contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La información que se publicó, en su opinión, "se compadece con lo que tiene fiscalía general, no la Fiscalía Superior", puesto que en los días anteriores lo había reclamado la mano derecha de García Ortiz, Diego Villafañe, en una dación de cuentas.

"Para nosotros es un precedente bastante claro porque muestra un 'modus operandi' de recabar información", han sentenciado los agentes. En su opinión, esto se traslada a lo que ocurrió en la noche del 13 de marzo con la nota de prensa que pretende elaborar García Ortiz para aclarar que el pacto que buscaba el abogado de la pareja de Díaz Ayuso no partía de la Fiscalía.

Así, han explicado que "es el fiscal general, desde la fiscalía general, quien dice y quien mueve esa nota de prensa y cuándo se va a dar, y quién tiene la urgencia de darla". "No sé si Almudena Lastra o la fiscal provincial tienen conocimiento de en qué condiciones y cuándo. Yo creo que incluso le sorprende a la fiscal provincial el cuándo y cómo porque creo que ella piensa que va a salir a través de la Comunidad de Madrid”, ha recalcado uno de ellos. La nota salió con el membrete de la Fiscalía Provincial.

Los agentes no encontraron pruebas de la difusión del correo en el móvil del fiscal

Los agentes han confesado que no encontraron pruebas de la difusión del correo clave en el teléfono del fiscal general: “Nosotros al teléfono del fiscal no pudimos acceder porque estaba borrado”. Cuando intervinieron los dispositivos, se percataron de que los mensajes habían sido borrados el 16 de octubre -cuando se abrió causa penal-, que el terminal telefónico no había sido devuelto -el fiscal general cambió el 23 de octubre de terminal- y que la copia del correo privado de Gmail -a donde la fiscal provincial de Madrid le envió los correos- había sido eliminada.

En cuanto al borrado del Gmail, han reconocido que no incluyeron cuándo se borró. Los agentes han apuntado que "el correo que acaba filtrándose está en poder del fiscal general a las 21:59 horas, si bien seguramente se debe conocer que los correos existen para solicitarlos". No le llega el último correo, el que publica El Mundo, hasta las 23:47 horas.

Las dos filtraciones que aprecia la UCO

La UCO ve dos filtraciones: "el entrecomillado del correo" que publica 'la Ser' y "luego ya, con otro propósito y por otro circuito, ya es todo el correo en sí". Este último refiriéndose al envío que hizo Pilar Sánchez, excargo de Moncloa, al entonces líder del PSOE-M, Juan Lobato. "Es llamativo que Lobato desde el minuto uno que lo recibe se da cuenta de que un correo con esos datos personales, publicarlo sin que previamente esté en los medios, puede incurrir en una irregularidad", han asegurado.

Los agentes han dicho que cuando ellos hablan, "en los medios ese correo no está" y que interpretan que Sánchez Acera tiene "dominio de la acción" como si supiera cuando iba a ser publicado.