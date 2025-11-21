El rey Felipe VI se ha declarado heredero y continuador del camino para la recuperación de la democracia

El rey Felipe emociona a la reina Sofía al entregarle el Toisón de Oro: "Ha apoyado con convicción al rey Juan Carlos, mi padre"

La otra gran ausencia en esta conmemoración de la monarquía era el rey Juan Carlos, quien hace 50 años fue proclamado rey de España. Solo dos días después de la muerte de Franco, el emérito juró la biblia y pronunció su primer discurso como monarca acompañado de la reina Sofía y de sus tres hijos.

“Comenzaba como dijo el rey Juan Carlos I una nueva etapa en la historia de España. La firma voluntad de la corona contribuyó decisivamente a abrir en nuestro país el camino hacia la democracia”, ha recalcado el rey Felipe VI.

El rey se declara como "heredero y continuador" de la recuperación de la democracia

El rey Felipe VI se ha declarado este viernes "heredero" y "continuador" del camino para la recuperación de la democracia que España inició hace medio siglo con la reinstauración de la monarquía: "Aquí unos fueron protagonistas, copartícipes, líderes y representantes del conjunto de los españoles, los demás apenas fuimos testigos, luego herederos y hoy continuadores de aquellos comienzos. Por eso, como integrante de este segundo grupo, me siento muy honrado al clausurar esta sesión académica".

El jefe del Estado ha recordado que en estas cinco décadas se ha dado forma en el Congreso a los “derechos y libertades, al Estado de Derecho y a la idea misma de ciudadanía”.

El rey Felipe VI, a su madre: "Gracias por tu compromiso"

El monarca también le ha colocado el collar del Toisón de Oro a su madre, la reina Sofía. El rey Felipe VI ha explicado que ha decidido otorgar esta distinción, la máxima que concede la corona, a su madre por "una vida entera de servicio ejemplar y de lealtad a España y a la corona, apoyando con convicción al rey Juan Carlos, mi padre, en su acertada y temprana apuesta por la apertura democrática y las libertades".

"Gracias por tu compromiso sostenido durante décadas, todavía hoy, y ejercido con un profundo sentido del deber", le ha dicho a su madre. "Tu cercanía e implicación en ámbitos sociales, culturales y humanitarios ha contribuido a reforzar vínculos duraderos con varias generaciones de españoles", ha destacado.

"La figura de la Reina Sofía, forma parte también de la memoria afectiva de la España democrática", ha reivindicado el monarca. La reina ha recibido de manos de su hijo la insignia de esta distinción, con gesto sonriente, tras lo cual ha recibido un caluroso aplauso de los asistentes.