El instructor comunica al sindicato liderado por Miguel Bernad que quedará agrupado en las acusaciones populares unificadas bajo la dirección letrada de Hazte Oír

El juez Juan Carlos Peinado expulsa a Manos Limpias de la causa de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, ha aceptado que Manos Limpias vuelva a ser parte en el procedimiento con un nuevo letrado, una vez que ha pagado la fianza correspondiente y a falta de que presente un poder en favor de la procuradora.

En una providencia a la que ha tenido acceso EFE este viernes, el magistrado une a la causa el escrito en el que Manos Limpias designa para su representación a una procuradora y al letrado Antonio Lechuga Carreira y precisa que el autodenominado sindicato ha pagado el importe requerido para ser parte.

Pendiente del apoderamiento de su procuradora

No obstante, condiciona su personación a que presente una escritura de poder para pleitos o el correspondiente apoderamiento en favor de la procuradora.

Detalla, asimismo, que Manos Limpias actuará junto al resto de acusaciones populares, unificadas bajo la dirección letrada de Hazte Oír.

El juez Peinado expulsó esta semana de la causa en la que investiga a Begoña Gómez a Manos Limpias, que fue la parte que dio origen al procedimiento al presentar una denuncia basada en recortes de prensa, tras comprobar que no había entregado el justificante del pago de la fianza que el instructor impuso para ser acusación popular a las partes que así figuran.

El juez tomó esta decisión el pasado día 24, el mismo día en que el abogado Carlos Perales comunicó vía burofax su renuncia a seguir representando al autodenominado sindicato al apreciar que las decisiones de esa asociación responden a "fines de naturaleza política".