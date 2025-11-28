Algunos supervivientes del bombardeo nazi del 37 han estado presentes en el homenaje en Gernika

Gernika, símbolo universal del horror bélico, conmemora los 88 años del bombardeo

Compartir







El presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha escenificado este viernes un emotivo acto de desagravio a las víctimas del bombardeo de Gernika en el templete del cementerio de la localidad vizcaína, donde dos funcionarios de la embajada alemana en España han colocado una corona de flores y se ha guardado un minuto de silencio. Informa Idoia Rivas.

Con Steinmeier en pie ante un mausoleo dedicado a las víctimas del bombardeo, arropado por el Rey Felipe VI y, por detrás, el resto de representantes institucionales, encabezados por el Lehendakari, Imanol Pradales, el jefe de Estado alemán ha cerrado el círculo de la petición de perdón de Alemania al pueblo de Gernika, que plasmó por carta en 1997 el que entonces fuera presidente alemán, Roman Herzog.

PUEDE INTERESARTE Gernika mantiene vivo el recuerdo del bombardeo que masacró la localidad hace 87 años

Bombardeo de la Legión Cóndor nazi

En la misiva, reconoció la autoría de la Legión Cóndor alemana en el bombardeo que hace 88 años asoló el municipio vizcaíno durante la Guerra Civil, en apoyo a las tropas franquistas sublevadas contra el Gobierno de la Segunda República.

Entre los asistentes al acto, supervivientes del bombardeo nazi de abril de 1937, han acompañado a los mandatarios al tiempo que han asegurado estar "emocionados" ante el homenajee expresando su agradecimiento por este gesto al presidente de Alemania.

Críticas del PNV

En sentido contrario se ha manifestado la cúpulad del Partido Nacionalista Vasco (PNV). El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha criticado que el Rey Felipe VI haya acudido a Gernika como "mero acompañante" del presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, sin intención de pedir "perdón" él también por el bombardeo de Gernika en nombre de España o, por lo menos, para "aportar algo al pueblo vasco, a su autogobierno o a su reconocimiento nacional".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Esteban ha encabezado la delegación de la formación jeltzale que ha acudido a Gernika (Bizkaia) con motivo de la visita de Steinmeier destacando que este es "un día importante" que los vascos esperaban "desde hace tiempo" porque "se reclamaba un gesto por parte de Alemania y, por ello, "aprecian y valoran" que ahora el jefe de Estado alemán venga a Gernika a materializarlo.

"Ha tardado un tanto este gesto, pero es necesario y apreciamos que finalmente se haya producido. Gernika no es un símbolo cualquiera, representa las atrocidades e injusticias que se han ido cometiendo en diversos lugares del planeta y, por eso, creo que tiene un valor especial", ha defendido.