El juez Peinado acepta de nuevo a Manos Limpias en la causa de Begoña Gómez como acusación particular

Presidencia del Gobierno ha informado al juez Juan Carlos Peinado de los viajes que ha realizado la esposa de presidente del Ejecutivo, Begoña Gómez, junto a su asesora, Cristina Álvarez, al tiempo que ha entregado los calendarios de ambas, las nóminas de la trabajadora y un listado de los asesores de las cónyuges de mandatarios anteriores. El instructor ha remitido todos los documentos a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que elabore un informe.

Así consta en la documentación, a la que ha tenido acceso Europa Press, que Moncloa ha aportado al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid para la línea de investigación en la que se indaga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de Álvarez como asesora de Presidencia y si ésta desempeña funciones privadas para Gómez en el marco de sus labores en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Esta es una de las líneas de investigación de la causa en la que Gómez figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación. Entre la documentación entregada, constan los gastos derivados de la asistencia de Álvarez a "viajes de Presidencia del Gobierno" que han sido "sufragados con fondos públicos desde el 16 de julio de 2018 hasta la fecha actual".

Los viajes de Begoña

En concreto, figuran facturas de billetes de tren y de avión entre abril de 2022 y septiembre de 2023 con destino a Segovia y a Granada que fueron gestionados por Viajes El Corte Inglés al entonces Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes. Según precisa Moncloa, se trata de dos viajes. El primero de ellos, "Madrid-Segovia-Madrid, el 27 de abril de 2022, con motivo de la preparación del programa de acompañantes de la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid los días 29 y 30 de junio de 2022".

El segundo viaje corresponde a un trayecto "Madrid-Granada-Madrid, el 6 de septiembre de 2023, con motivo de la preparación del programa de acompañantes de la tercera reunión de la Comunidad Política Europea del Consejo Europeo informal, celebrados en Granada los días 5 y 6 de octubre de 2023".

Presidencia informa a su vez de que Álvarez no dispone de coche oficial, "no estando esta empleada pública entre las autoridades a las que el parque móvil del Estado presta servicios por razón de cargo". Y señala que tampoco cuenta con "personal a su cargo ni dependiente jerárquica ni funcionalmente de ella".

El calendario entregado

Asimismo, consta que Moncloa ha presentado un documento en el que informa de que el pasado 26 de noviembre extrajo desde el servidor de correo electrónico los calendarios de Begoña Gómez y Cristina Álvarez. "La extracción se ha realizado sin acceso alguno al contenido del buzón, y la información ha sido incluida en una unidad de almacenamiento masivo USB", explica Presidencia.

Según detalla, aporta el calendario correspondiente a un correo institucional de Gómez y a dos correos oficiales de Álvarez, toda vez que la asesora no pudo seguir utilizando la primera de sus cuentas "por recibir excesivos correos ofensivos". Al hilo, Presidencia ha entregado también al juzgado las nóminas que ha percibido la asesora de Moncloa desde julio de 2018 hasta este noviembre.

Por último, Moncloa informa al juez de "las personas que han podido desarrollar tareas de atención a las cónyuges de los presidentes del Gobierno". En este punto, menciona a los asesores de las parejas de Mariano Rajoy, de José Luis Rodríguez Zapatero, de José María Aznar y de Felipe González. "No se ha podido recabar información en relación con los expresidentes don Alfonso Suárez ni don Leopoldo Calvo Sotelo", agrega. En esta misma línea, detalla que en cuanto a "las funciones que llevan a cabo", en "todos" los casos se trata de "puestos de personal eventual".