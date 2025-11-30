Manifestación del PP contra el Gobierno en Madrid| Feijóo llama a la movilización bajo el lema: 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?'
MadridEl Partido Popular (PP) ha convocado este domingo una manifestación en Madrid en protesta contra el Gobierno, ya que, según afirmaba el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, no pueden permanecer "impasibles" ante los casos de corrupción que están conociendo.
Alberto Núñez Feijóo ha apelado a "todos los ciudadanos que quieren hablar" y a los que Sánchez "no les da voz" --por no convocar elecciones-- a concentrarse "de forma abierta y cívica" este domingo, "no para beneficio de ningún partido sino en defensa de España". Se trata de la séptima protesta en la calle que convoca Feijóo desde su llegada a la Presidencia del PP.
Feijóo, que ha elegido el lema 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?' para esta movilización, estará acompañado por los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, así como casi todos los 'barones' territoriales del PP.
López Miras pide elecciones porque "a los españoles no se les puede someter a más bochorno"
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha mostrado hoy "partidario de que Sánchez convoque ya de una vez por todas las elecciones porque esto ya es insoportable". Lo ha hecho desde la manifestación convocada en Madrid por su partido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la corrupción.
"A los españoles no se les puede someter a más bochorno, a más humillaciones, a un gobierno de la vergüenza, a un gobierno indecente, a un presidente del gobierno que todo lo que ha sido públicamente lo ha sido gracias a la corrupción", ha remarcado López Miras.
La protesta, en medio del debate público sobre si el partido debe presentar la moción de censura
Esta protesta se produce en medio del debate público sobre si el partido debe presentar la moción de censura para echar a Pedro Sánchez, como le conmina el líder de Vox, Santiago Abascal. Los 'populares' consideran que para dar ese paso deben tener unas "garantías mínimas" que "hoy no existen" porque no cuentan con los votos necesarios. Eso sí, admiten que no faltan "motivos" ni "ganas" dentro del PP para presentarla.
El propio Feijóo agitó el viernes ese debate al pedir apoyo a los empresarios catalanes para que Junts se sume a una moción de censura que conlleve elecciones, señalando que su objetivo sería "convocar elecciones generales en España y que todos los ciudadanos puedan decidir qué Gobierno futuro e inmediato quieren en las urnas".
Sin embargo, este sábado en Burgos, el propio Feijóo desactivó en este momento esa posibilidad al asegurar que quieren que los ciudadanos le elijan en las urnas. "Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas, no a través de una moción de ninguna moción, sino a través de las urnas", ha manifestado, para añadir "si hay algo más democrático que poder votar".
Bolaños: "De la foto de Colón a la de Debod. PP y Vox compiten por ver quién la dice más gorda de Pedro Sánchez"
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera que PP y Vox "son lo mismo" y "compiten por ver quién la dice más gorda de Pedro Sánchez" en alusión a la concentración de protesta convocada por los populares este domingo en Madrid bajo el lema '¿mafia o democracia?', que ha resumido con dos imágenes: "De la foto de Colón a la del Templo de Debod y alrededores".
Bolaños ha defendido la similitud que a su juicio existe entre ambas formaciones: "Si el PP y Vox se manifiestan en el mismo sitio, dicen las mismas cosas, insultan del mismo modo, y tienen la misma falta de proyecto para nuestro país, ya no hay duda, son lo mismo".
Imágenes de la concentración del PP contra el Gobierno de Pedro Sánchez
Cuca Gamarra llama a la movilización
La exsecretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha llamado a la movilización este domingo: "Es el momento de alzar la voz frente a la corrupción y a quienes la sostienen. Hoy la España decente y democrática sale a la calle. Te esperamos a las 12:00h en el Templo de Debod de Madrid".
Una protesta "sin siglas"
En cuanto a si espera que acudan a esa protesta cargos de Vox, Feijóo señalaba que es una convocatoria "abierta a todos los ciudadanos" en la que "no habrá siglas", por lo que puede asistir "cualquier persona decente" que quiera defender "el Estado de Derecho, la democracia y la decencia en la política".
"Por tanto, cualquier partido que crea en la decencia, que crea en la independencia del Poder Judicial, que crea en el Estado de Derecho, está invitado a esa concentración cívica y abierta a todos los ciudadanos", ha resaltado.
La séptima protesta en la calle que convoca Feijóo
Antes de la cita de este domingo, los 'populares' han salido otras seis veces a la calle de la mano de Feijóo. Las primeras convocatorias sí que contaron con el respaldo de Vox pero el partido de Santiago Abascal no decidió mandar a ningún representante a la convocada el pasado 8 de junio en Plaza de España.
Esa convocatoria del 8 de junio contra la "degradación" del Gobierno de Sánchez logró reunir a "más de 100.000 personas" si bien la Delegación de Gobierno rebajó esa cifra de asistentes a unas 45.000 o 50.000 personas.
El PP llama a manifestarse contra "la corrupción" que rodea al Gobierno de Pedro Sánchez y para pedir elecciones
