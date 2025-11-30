López Miras pide elecciones porque "a los españoles no se les puede someter a más bochorno"

Rocío Martín 30 NOV 2025 - 11:42h.

Alberto Núñez Feijóo ha apelado a "todos los ciudadanos que quieren hablar" a concentrarse "de forma abierta y cívica"

Feijóo ha elegido el lema 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?' para esta movilización

MadridEl Partido Popular (PP) ha convocado este domingo una manifestación en Madrid en protesta contra el Gobierno, ya que, según afirmaba el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, no pueden permanecer "impasibles" ante los casos de corrupción que están conociendo.

Alberto Núñez Feijóo ha apelado a "todos los ciudadanos que quieren hablar" y a los que Sánchez "no les da voz" --por no convocar elecciones-- a concentrarse "de forma abierta y cívica" este domingo, "no para beneficio de ningún partido sino en defensa de España". Se trata de la séptima protesta en la calle que convoca Feijóo desde su llegada a la Presidencia del PP.

Feijóo, que ha elegido el lema 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?' para esta movilización, estará acompañado por los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, así como casi todos los 'barones' territoriales del PP.