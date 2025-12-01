Las diferencias entre Juan Carlos I y el rey Felipe VI desde su abdicación, han sido sucediéndose según se iba descubriendo más problemas del emérito

La reacción de la Zarzuela al vídeo de Juan Carlos I dirigido a los jóvenes: "No parece oportuno ni necesario"

Este lunes 1 de diciembre, el emérito Juan Carlos ha difundido un vídeo dirigido a los "jóvenes españoles" pidiendo que apoyen a su hijo, el rey Felipe, en su "duro trabajo de unir a los españoles". Aunque los miembros de la Casa Real no se han pronunciado directamente, fuentes de la Zarzuela sí que lo han hecho, afirmando que "no parece oportuno ni necesario". Informa en el vídeo Teresa Fernández-Cuesta.

El rey emérito mantiene muchas diferencias con su hijo, quien decidió renunciar a la herencia de su padre cuando se conocieron sus presuntas irregularidades financieras. Desde su salida de España, Juan Carlos I no ha estado en los actos más representativos y sus memorias han agrandado aún más la brecha con Felipe VI.

Desde su abdicación, los problemas se suceden para el rey emérito Juan Carlos I. Las derivas judiciales aparecen, comisiones ilegales con inhalarse en tarjetas opacas y paraísos fiscales, hasta el punto de que su hijo renuncia a su herencia y le retira la asignación económica. Era marzo de 2020 y en agosto el rey Juan Carlos I abandona España. Su primera visita se produce en mayo de 2022 y la discreción brilló por su ausencia.

La conversación de 11 horas entre padre e hijo

Tanto que fue llamado a Zarzuela por su hijo y esa reunión duró 11 horas, con comunicado incluido de la Casa del Rey, donde informaban de una amplia conversación sobre cuestiones familiares, así como sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española. En octubre de 2023, la princesa Leonor cumple 18 años y jura la Constitución. El rey Juan Carlos también se ausentó en este importante evento de su nieta, heredera al trono.

Si acudió a la primera comida familiar y privada en el Palacio del Pardo. Hace escasos días, se celebró los 50 años de la monarquía, con la esperada ausencia del emérito, aunque de nuevo acude a la comida familiar en El Pardo y antes su libro publicado en París y una entrevista en una televisión francesa. Y en mitad de la promoción de unas memorias que llegan a España en dosdías.