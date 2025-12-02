Carlos Cuerpo le prometió a unos estudiantes abrirse una cuenta de TikTok para hablar de la economía del país

Carlos Cuerpo renuncia a presentar su candidatura para presidir el Eurogrupo

Compartir







El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se abre una cuenta de TikTok para acercar la economía a un público más joven. “Lo prometido es deuda”, así arranca en su primer vídeo de tan solo 20 segundos. La publicación se ha subido esta misma tarde y cuenta ya con más de 1.800 me gustas.

Carlos Cuerpo le prometió a unos alumnos abrirse una cuenta de TikTok para hablar de la economía del país. “Los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla prometieron ver mis vídeos… espero que no se arrepientan antes que yo”, confiesa en la descripción del vídeo.

PUEDE INTERESARTE Carlos Cuerpo lanza un mensaje de "tranquilidad" tras las amenazas de Donald Trump y evita anticipar escenarios hipotéticos

“En qué jardín me he metido”, dijo frente a los jóvenes

“Y que sea lo que Dios quiera”. Carlos Cuerpo tira de humor para cumplir esa promesa de abrirse una cuenta de TikTok. En el vídeo se recuerda ese momento en Sevilla en el que plantea la posibilidad de aparecer en esta red social. Y la respuesta de los alumnos era unánime. “En qué jardín me he metido”, decía al ver la reacción de los jóvenes.

El objetivo del ministro es subir pequeñas dosis de economía para llegar a la gente joven que usa las redes sociales para informarse. En la última encuesta del Eurobarómetro se confirma que el 49% de los españoles, entre 16 y 40 años, se informa a través de las redes sociales, sobre todo de Instagram. Tan solo un 20% acude a la prensa o a las plataformas de noticias.

Ahora, el ministro Cuerpo se enfrenta a un nuevo reto: conquistar las redes sociales.