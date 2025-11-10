El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado a Colombia para participar en la cumbre UE-CELAC

Pedro Sánchez dice que España "seguirá al lado de América Latina y el Caribe" para dar "estabilidad" en "un mundo incierto"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a utilizar su cuenta de TikTok durante su visita a Colombia para participar en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea, una reunión que se celebra en la ciudad colombiana de Santa Marta y a la que acuden representantes de más de cuarenta países, entre ellos jefes de Estado y de Gobierno, así como veinte organismos internacionales. En un vídeo, el jefe del Ejecutivo ha explicado la razón detrás de un look que, admite, ha llamado la atención.

Sánchez, junto al resto de su delegación, se ha trasladado a Santa Marta desde Belém (Brasil), donde asistió a la reunión de jefes de Estado y de Gobierno previa a la cumbre del clima COP30.

Para ello, ha tenido que desplazarse desde el aeropuerto de Belém en el Airbus A310 de la Fuerza Aérea Española hasta el de la localidad colombiana de Barranquilla, donde ha tenido que cambiar a otra aeronave militar más pequeña para hacer el trayecto restante a Santa Marta, cuyo aeropuerto no está habilitado para aviones más grandes.

El presidente del Gobierno sorprende con una guayavera

Allí, nada más aterrizar ha sorprendido con una guayabera, una camisa típica del país sudamericano. "Veo que ha llamado la atención vestir una guayabera, pero la guayabera es una prenda muy habitual de Colombia y que es muy útil dado el calor y la humedad que tienen en esta zona", ha dicho en un vídeo subido a su cuenta de TikTok.

Además, el presidente, ha mostrado en el mismo vídeo su encuentro durante esta cumbre con la vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Rivera, "que todos conocéis porque ha sido la principal artífice de toda la transformación energética y la transición ecológica de nuestro país durante muchos años y ahora lo está haciendo en Europa" y con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, que fue vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía.

Pedro Sánchez promete que España "seguirá al lado de América Latina y el Caribe"

Por otro lado, el Ejecutivo ha precisado en un comunicado que, durante su intervención en la sesión plenaria, Sánchez ha puesto en valor el encuentro destacando que, durante la Presidencia española de la Unión Europea en 2023, España "relanzó" las reuniones entre ambas regiones y la alianza estratégica, que ha calificado de "imperativo geoestratégico" en el contexto geopolítico actual: "Europa y América Latina pueden y deben ser un faro de estabilidad, prosperidad y apertura".

Sánchez ha indicado que "sólo un sistema internacional basado en reglas permite responder a los grandes desafíos transnacionales, como la emergencia climática, el crimen organizado, la inteligencia artificial o la justicia fiscal". En este sentido, ha reivindicado que la próxima secretaria general de Naciones Unidas debe ser mujer y latinoamericana, en reconocimiento al "compromiso de América Latina con el multilateralismo, la igualdad y la justicia".

En materia de comercio, el jefe del Ejecutivo ha enfatizado "la posición favorable de España" a la aprobación de acuerdo con Mercosur antes de fin de año, así como "ahondar" en las relaciones con México "modernizando" el Acuerdo Global suscrito entre ambos países.

Respecto a las inversiones, ha destacado "el liderazgo" de España como primer inversor en América Latina "contribuyendo" a la Agenda Global Gateway con 9.400 millones de euros, de los cuales 5.300 "han sido ya movilizados" para operaciones en la región y proyectos de conectividad, transición verde y digital, salud, e infraestructuras sostenibles.

Con todo, ha destacado "los vínculos que unen a ambas regiones", recalcando particularmente "los pilares" de las relaciones entre España y América Latina y Caribe "sustentados en la historia, los lazos sociales y el idioma comunes".