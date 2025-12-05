El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirán el próximo miércoles, 10 de diciembre, al presidente palestino

El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirán el próximo miércoles, 10 de diciembre, al presidente palestino, Mahmoud Abbas, en su segunda visita a España desde que el Gobierno reconoció oficialmente el Estado de Palestina, el 28 de mayo de 2024.

La visita de Abbas a Madrid coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos y su objetivo, ha señalado el Gobierno, es mantener la atención "sobre la grave situación en Palestina y reforzar el apoyo político y financiero de España a la Autoridad Palestina", ante los retos que amenazan su funcionamiento y el proceso de paz.

Según fuentes de Moncloa, tras recibir al presidente palestino, habrá una comparecencia institucional de Sánchez por la tarde. Se trata de la segunda vez que Abbas visita nuestro país después de que España reconociera el Estado palestino y fue el 19 de septiembre de 2024, una ocasión en la que mantuvo una reunión con el jefe del Ejecutivo.

La recepción será en el Palacio de la Zarzuela

Con el rey Felipe VI, que le recibirá en el Palacio de la Zarzuela, han informado fuentes de Casa Real, la última vez que Abbas mantuvo un encuentro fue en noviembre de 2017, cuando visitó España y se vio también con el entonces jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

España reconoció oficialmente el Estado de Palestina junto a Irlanda, Noruega y unos días después Eslovenia, con las fronteras de 1967, un territorio que incluye Cisjordania y Gaza y con Jerusalén Este como capital.

Esta visita se producirá unos días después de conocer que Israel participará en Eurovisión. España ha decidido que este año no estará en la competición después de que se haya hecho oficial la confirmación del país. A esta decisión se han unido otros países que se oponen a que Israel participe.