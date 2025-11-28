El Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina habla de "una ejecución extrajudicial en flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario"

Archivada la causa por delito de odio contra el hostelero propalestino de Vigo que expulsó de su bar a unos clientes israelíes

El Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha difundido este jueves un video en el que se muestra a miembros del Ejército de Israel ejecutando a "sangre fría" a dos jóvenes palestinos, en la ciudad de Yenín, al norte de Cisjordania ocupada, a pesar del alto el fuego. El Gobierno israelí no ha confirmado ni desmentido el incidente y se limitó a decir que investigaría lo ocurrido.

En el vídeo, que lleva el logotipo de la cadena de televisión egipcia, Alghad, se ve a dos hombres saliendo de un garaje de rodillas y con las manos en alto, rodeados de soldados que les apuntan con sus fusiles, mientras les pegan patadas. Se escuchan varios disparos y los detenidos caen al suelo inmóviles y una excavadora arranca la puerta del garaje que cae sobre los cuerpos.

El Ejército de Israel informó este jueves poco antes de que se difundieran las imágenes de la supuesta ejecución a dos palestinos desarmados de que la Policía de Fronteras está operando en la zona de Yenín como parte de una "operación antiterrorista" en el norte de Cisjordania con medios aéreos.

El Gobierno de la ANP ha explicado que la ejecución de los jóvenes ocurrió después de que estos se hubieran entregado a las fuerzas israelíes, algo que consideran "una ejecución extrajudicial en flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario", según el mensaje publicado en su cuenta oficial en X y difundido en sus canales con periodistas.

Medios palestinos también difundieron las imágenes, como es el caso del canal Al Quds, que asegura que la escena fue grabada por periodistas palestinos a cientos de metros de distancia.

El Ejército de Israel sigue matando en pleno alto el fuego

Las muertes de palestinos siguen ocurriendo, a pesar del alto el fuego. El Ejército de Israel mató este martes a un joven palestino de 22 años en Yenín, al que acusó de haber perpetrado el asesinato de un colono israelí en agosto de 2024, según informó en un comunicado.

Además, las fuerzas israelíes llevan a cabo desde el miércoles de madrugada una incursión militar en la gobernación de Tubas, también en el norte de Cisjordania, donde se produjeron al menos 25 palestinos heridos y un centenar de detenidos, según el Gobierno palestino.

Tras los ataques de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023, Israel ha llevado a cabo operaciones militares constantes en el norte de Cisjordania que han supuesto el desplazamiento forzoso de sus hogares de al menos 32.000 palestinos en los campamentos de Yenín, Tulkarem y Nur Shams, según denunció recientemente Human Rights Watch (HRW).

Israel ha justificado que dichas operaciones son para mantener bajo control a las milicias palestinas, a las que califica de terroristas, y las autoridades palestinas denuncian el desplazamiento de personas y un endurecimiento de las restricciones de movimiento en Cisjordania que está afectando gravemente a la economía del territorio.

Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 669 personas murieron en Cisjordania desde enero de 2024 hasta octubre de 2025 debido a ataques aéreos o fuego israelí y otras 6.100 resultaron heridas por ataques aéreos, disparos, gas, ataques físicos, pelotas de goma y metralla de munición israelí.