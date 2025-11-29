Nuevas protestas exigen al Gobierno el embargo de armas y la ruptura de relaciones con Israel porque "el genocidio continúa"

Un vídeo muestra a soldados de Israel matando a "sangre fría" a dos palestinos desarmados en Cisjordania

Compartir







Numerosas ciudades españolas han albergado nuevas manifestaciones este sábado, 29 de noviembre, en apoyo al pueblo palestino y también para denunciar que Israel continúa perpetrando un "genocidio", a pesar del plan de paz alcanzado con la mediación de Estados Unidos.

En el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, en Madrid se ha celebrado una marcha ciudadana para exigir al Gobierno el embargo de armas y la ruptura de relaciones con Israel porque "el genocidio continúa".

La manifestación, que ha cubierto el recorrido desde Atocha a Gran Vía, ha sido convocada por las Asambleas con la Resistencia Palestina, Embargo de Armas ya y la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina.

Irene Montero arremete contra Pedro Sánchez

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha denunciado que 350 palestinos han sido asesinados por "el estado terrorista de Israel", 67 menores de edad, y que Gaza está destruida y sufriendo además una situación difícil por el frío y las inundaciones.

"Me pregunto honestamente dónde está Pedro Sánchez. ¿Si no hay titulares no le importa el genocidio? Porque quiero recordarle al presidente que España sigue teniendo obligaciones legales con arreglo a la legislación internacional para impedir que este genocidio se siga cometiendo. Es increíble que RTVE este haciendo más contra el genocidio que el Gobierno de España", ha dicho Montero.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En Barcelona, alrededor de 800 personas -según la Guardia Urbana- se han manifestado también para reclamar el embargo de armas a Israel y la ruptura total de relaciones con este país a causa de su actuación en Palestina.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Medio millar de personas han secundado otra marcha en Logroño para que no se olvide la situación que vive el pueblo palestino y para llamar la atención sobre el papel de Europa en este conflicto.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por otra parte, una bicicletada ha recorrido las calles de Santander para reclamar el fin del "genocidio" y la plataforma Palestinarekin Elkartasuna (Solidaridad con Palestina) ha realizado este sábado movilizaciones en las tres capitales vascas para acusar a Israel de "incumplir su palabra" y denunciar la "falsedad" del alto el fuego en Gaza.

Además, los convocantes han responsabilizado al Estado judío de mantener "los bombardeos, los asesinatos y el bloqueo de ayuda humanitaria" dos meses después de que se firmase el acuerdo de alto el fuego.

Otras ciudades, entre ellas Toledo, Palencia, Cuenca, Guadalajara, Burgos y León, también han marchado para respaldar al pueblo palestino.