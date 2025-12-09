El sistema de pulseras Cometa actualizará su mapa de cobertura para mejorar su eficacia

Se han puesto en marcha una investigación interna y una auditoría externa para examinar los fallos detectados en el sistema Cometa

Ana Redondo afirma que la investigación sobre el fallo en las pulseras antimaltrato acabará pronto: "Estará en enero de 2026"

El Ministerio de Igualdad ha solicitado al sistema de dispositivos Cometa de control de agresores machistas que actualice el mapa de cobertura disponible para mejorar su eficacia, de manera que los órganos judiciales y las fuerzas y cuerpos de seguridad conozcan los puntos donde no hay cobertura.

En un comunicado de este martes, Igualdad detalla que esta iniciativa persigue optimizar este recurso de geolocalización de agresores machistas con orden de alejamiento funcionan con cobertura móvil- y que el mapa de cobertura tendrá que actualizarse de forma periódica con todos los operadores nacionales del sector.

De esta manera, los órganos judiciales sabrán dónde es eficaz instalar estas pulseras y dónde no, en función de la cobertura existente.

Con este objetivo, Igualdad remitirá al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial esta información cuando esté disponible, para que pueda difundirla a las autoridades judiciales que deben decidir sobre la instalación de estos dispositivos. También lo pondrá a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Hace unas semanas el Ministerio de Igualdad informó de que se han puesto en marcha una investigación interna y una auditoría externa para examinar los fallos detectados en el sistema Cometa