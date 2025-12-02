La investigación interna abierta por los fallos detectados en las pulseras antimaltrato podría estar finalizada en el mes de enero de 2026

Hablan las víctimas afectadas por el mal funcionamiento de las pulseras antimaltrato: "El aparato pitaba como un loco"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado este martes que la investigación interna abierta en su ministerio por los fallos detectados en las pulseras antimaltrato podría estar finalizada en el mes de enero de 2026, si bien ha considerado que la auditoría externa que se ha encargado podría tardar más tiempo.

Así ha respondido Redondo a preguntas de los periodistas durante una visita al centro de atención integral a mujeres víctimas de agresión sexual de Toledo, donde ha afirmado que "hay dos investigaciones en marcha", una del propio ministerio y otra que se acaba de adjudicar a una empresa externa para que realice una auditoría.

En este sentido, ha aseverado que "si de esas investigaciones se deduce un incumplimiento de contrato, actuaremos en contra de las empresas -Vodafone y Securitas España- encargadas de la gestión telemática y de la gestión tecnológica del servicio Cometa".

"Que no haya ninguna duda: tomaremos las medidas oportunas, pero lógicamente tenemos que terminar primero esas investigaciones para deducir de ahí que efectivamente hay un incumplimiento de contrato", ha sentenciado la ministra de Igualdad.

Jueces, fiscales y miembros de la seguridad del Estado detectaron y compartieron los fallos que existían con las pulseras antimaltrato. Esas conclusiones quedan claras en las actas que salían de las reuniones provinciales de coordinación de violencia machista. Concretamente, advertían que “los dispositivos daban muchos problemas”, que “muchas no funcionaban” y que “daban ubicaciones erróneas”, señalando que esos errores se producían “a nivel nacional”.

Pero la ministra siempre ha defendido que las pulseras antimaltrato han funcionado correctamente. El PSOE siempre se ha mantenido en una posición de calma ante dicha problemática. Ahora, Redondo señala que en enero de 2026 terminará la investigación.