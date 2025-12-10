José Tomé ha hablado sobre las denuncias presentadas en su contra por presuntos casos de acoso: “¿Usted nunca manda ningún Whatsapp o una broma?"

José Tomé dimite como presidente de la Diputación de Lugo, pero retiene la Alcaldía de Monforte

José Tomé ha comparecido este miércoles por la tarde en la localidad de Monforte de Lemos para anunciar su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo y la solicitud de suspensión cautelar de militancia “para no perjudicar al Partido Socialista” hasta que se resuelva su expediente de denuncias por un presunto acoso. “¿Usted nunca manda ningún Whatsapp o una broma a ningún amigo o compañero? Pero acosar jamás”, ha sentenciado Tomé.

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé (PSOE), ha anunciado este miércoles, tras conocerse la existencia de denuncias de acoso sexual contra él, su dimisión de ese cargo, pero no de la Alcaldía de Monforte, que seguirá ostentando. En una rueda de prensa, Tomé ha afirmado que deja su cargo de forma voluntaria, por "responsabilidad" y para facilitar su defensa. En una comparecencia en la sede del partido en este municipio gallego, ha dicho que ha pedido la suspensión cautelar de la militancia a su partido y ha explicado que dejará la presidencia de la Diputación, que gobiernan en coalición PSOE y BNG, aunque seguirá siendo diputado no adscrito.

Las declaraciones de José Tomé

"Después de las denuncias falsas publicadas por las denuncias anónimas, tomé algunas decisiones voluntariamente. En primer lugar voy a solicitar la suspensión cautelar de la militancia para no perjudicar al partido socialista hasta que se resuelva este expediente y también para defenderme libremente desde un punto de vista judicial. En segundo lugar, presentaré mi dimisión voluntaria para no perjudicar a la Institución Provincial como Presidente de la Diputación y parra desarrollar así mi propia defensa".

"Lo que respecta al consejo de Monforte de Lemos, tanto yo como todos los consejeros y concejeras, hemos decidido solicitar también la suspensión cautelar. Os decía exactamente, ¿Usted nunca manda ningún Whatsapp o una broma a ningún amigo o compañero? Bueno pues lo mismo que puede hacer usted lo puede hacer cualquiera, ahora acosar jamás. Reitero, acosar jamás.