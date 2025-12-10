José Tomé es además miembro del comité Federal: hasta seis mujeres le señalan por “actitudes asquerosas” y "comportamientos fuera de lugar"

Malestar y discrepancias en el PSOE tras el caso Francisco Salazar: mujeres socialistas cargan contra el "silencio" y claman explicaciones convincentes

El PSOE sigue acumulando frentes. Sacudido por escándalos de corrupción como la trama Koldo y cuando aún resuena la crisis abierta en Ferraz por las denuncias contra el excargo socialista Francisco Salazar por presunto acoso sexual, ahora un nuevo caso de la misma índole vuelve a sacudir al partido. Según ha desvelado en exclusiva ‘Código 10’, en Cuatro, José Tomé, secretario del PSOE en la provincia de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, también ha sido denunciado por la misma causa: hasta 6 mujeres le señalan y las acusaciones contra él ya están en el canal interno del partido.

Los testimonios, que hacen alusión a “actitudes asquerosas” y “comportamientos fuera de lugar” del político, –que además es miembro del comité federal del PSOE–, se conocen en unos momentos de gran convulsión interna en el partido por su gestión con las denuncias contra Francisco Salazar, por las cuales algunas voces internas han pedido llevar el asunto hasta la Fiscalía, clamando contra la lentitud en la respuesta por parte de Ferraz y criticando la pérdida de confianza en las políticas feministas del partido, que incluso en una nota pública se ha visto obligado a reconocer errores en su gestión del caso.

Las denuncias contra José Tomé

Según revela 'Código 10', al menos seis mujeres han compartido su testimonio contra José Tomé, insistiendo en que las actitudes y comportamientos que tenía eran ya "un secreto a voces". "Todos lo saben", insisten.

"Lleva tiempo acosando sexualmente a muchas de las mujeres del partido en toda la provincia de Lugo. Le da igual que seas militante, simpatizante, concejala, trabajadora, alcaldesa, periodista o diputada. No se salva ninguna. Se cree impune y es normal porque muchas de las mujeres que hemos sufrido hemos dado las quejas a otros cargos orgánicos y nadie hace nada. Dicen que no es para tanto, que él es así, y te hacen pensar que la exagerada eres tú o que has hecho algo para provocarlo. Sus actitudes son asquerosas, desde comentarios totalmente fuera de lugar hasta tocamientos no autorizados", denuncia una de ellas.

"No le vale que le digan que no, o que te intentes apartar. Seguirá insistiendo hasta que caigas", expresa, evitando añadir más datos para no comprometerse a sí misma personalmente.

Malestar interno en el PSOE tras el caso Salazar y las nuevas denuncias

Como con Francisco Salazar, las mujeres que denuncian las actitudes de José Tomé ahondan en el malestar y la decepción con el partido por su inacción ante estos casos internos: "A las que se cuestiona siempre es a las víctimas, mientras ellos siguen ejerciendo su poder y su abuso sin que nadie les pare los pies. Algunas nos hemos tenido que distanciar del partido para no seguir sufriendo este tipo de conductas, pero no es justo que las que tengamos que irnos seamos nosotras", denuncia una de ellas en un escrito al que ha accedido 'Código 10'.