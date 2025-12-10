El secretario del PSOE en la provincia de Lugo y presidente de la Diputación, José Tomé, niega los casos de acoso de los que le acusan

José Tomé, secretario del PSOE en la provincia de Lugo, denunciado por varias mujeres por presunto acoso sexual en pleno caso Salazar

Compartir







El secretario del PSOE en la provincia de Lugo y presidente de la Diputación, José Tomé, ha anunciado este miércoles que emprenderá acciones legales ante las acusaciones que le atribuyen supuestos casos de acoso a mujeres.

"No hay pruebas ni las puede haber", ha sostenido en declaraciones a los medios este miércoles en Monforte, donde ha asegurado que es "falso y mentira" los hechos que se le atribuyen.

Según ha dicho, se trata de unas "acusaciones muy graves", "sin pruebas" y ante las que espera tener la "posibilidad de defenderse como cualquier ciudadano".

Tomé afirma que "en algunos días se sabrá la verdad" y que seguirá trabajando por Monforte y por la provincia de Lugo

"Dado que no hay ninguna prueba ni la puede haber, evidentemente tomaremos las acciones legales que procedan y que me aconsejen los abogados", ha trasladado. Tomé ha afirmado que "en algunos días se sabrá la verdad" y que él seguirá trabajando por Monforte y por la provincia de Lugo.

El dirigente afirma que no ha recibido ninguna comunicación sobre estas denuncias, ni por el partido ni por el juzgado

Además, preguntado al respecto, ha asegurado que no ha recibido ninguna comunicación sobre estas denuncias, ni por el partido ni por el juzgado. "No sé de qué se me acusa", ha insistido para asegurar que se trata de acusaciones "gravísimas" ante las que debe tomar "medidas" para "restituir" su "honor". "Porque esto hace muchísimo daño, un daño muy difícil de restituir porque, por mucho que sea mentira, algo queda", ha lamentado.