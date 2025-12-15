Europa Press 15 DIC 2025 - 12:22h.

Pradas ha intentado leer unas consideraciones para que las tengan en cuenta a la hora de elaborar las conclusiones de la comisión, pero la presidenta se lo ha impedido

MadridLa ex consellera de Interior y Justicia de la Generalitat Valenciana, responsable de Emergencias durante la mortífera dana de 2024, Salomé Pradas, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, dada su condición de imputada en la juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la catástrofe.

Pradas, que está imputada junto con el entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ha anunciado que no va a contestar a "ninguna" de las preguntas que, aún así, le formularán los representantes de los grupos parlamentarios.

La exconsellera ha hecho este anuncio ante la primera pregunta que le ha dirigido la diputada de Compromís, Águeda Micó, quien quería saber si tenía alguna formación en emergencia cuando asumió esa responsabilidad.

Reivindica su presunción de inocencia

Pradas ha explicado que, siguiendo el consejo de sus abogados, no iba a responder, ha reivindicado su derecho a la presunción de inocencia y ha mostrado su respeto por la investigación que lleva a cabo la jueza Nuria Ruiz Tobarra.

También ha intentado leer unas consideraciones para que, según ha dicho, las tengan en cuenta los comisionados a la hora de elaborar las conclusiones de la comisión, pero la presidenta de este órgano, la socialista Carmen Martínez Ramírez, le ha dicho que no podía dar lectura al papel que tenía preparado porque el formato de la comisión es de pregunta-respuesta. Eso sí, ha recogido el texto y se ha comprometido a hacerlo llegar a los grupos parlamentarios.