Interior nombra al coronel Merino como nuevo jefe de la UCO: fue ayudante de campo durante cuatro años de Felipe VI

Marlaska dice que él "deja trabajar" a UCO o UDEF y el PP le vincula con un "chivatazo" de Zapatero por Plus Ultra

El nuevo jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el coronel Pedro Merino Castro, fue ayudante de campo del rey de 2013 a 2017, primero del entonces príncipe de Asturias y después del rey Felipe VI.

Merino ha sido nombrado este martes jefe de la UCO a propuesta de la directora general del cuerpo, Mercedes González, para cubrir a la mayor brevedad posible la vacante de Rafael Yuste tras su ascenso a general de brigada.

El nuevo jefe de la UCO ya ha trabajado en esta unidad, además de formar parte del Departamento de Seguridad Nacional, de la Unidad Técnica de Policía Judicial, de la Jefatura del Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil y de ser jefe de la Comandancia de Salamanca. Según han señalado fuentes conocedoras de su trayectoria, Merino fue ayudante de campo de Felipe VI cuando era príncipe y después cuando fue proclamado rey.

Un plazo mínimo de un año

Al cumplir los requisitos exigidos y reunir el perfil idóneo para desempeñar su labor en la UCO, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha firmado la propuesta para que Merino Castro ocupe ese puesto, con un plazo mínimo de permanencia de un año.

El nuevo jefe de la UCO sustituye a Yuste, que dirigió la unidad desde junio de 2023, una etapa marcada por las investigaciones como las del caso Koldo o el de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.

La UCO también sigue actualmente la investigación sobre una presunta trama de corrupción con mordidas de contratos en la diputación de Almería y ha estado detrás de las pesquisas ordenadas por el Tribunal Supremo en torno al ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, juzgado hace un mes y que ha sido condenado por revelación de datos reservados.