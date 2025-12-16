Los senadores del PP Marimar Blanco y Alejo Miranda se han centrado en los casos que afectan al PSOE y en censurar el papel jugado por la exmilitante socialista Leire Díez

El PP apunta a José Luis Rodríguez Zapatero y reclama explicaciones por el rescate de Plus Ultra

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este martes en el Senado que agentes de policía judicial, como los de la UCO y la UDEF, “trabajan seriamente porque hay un ministro que les deja trabajar”. A diferencia de lo que ocurría bajo el Gobierno del PP, ahora los efectivos están “encantados” porque se les ha ordenado obedecer únicamente a fiscales y jueces, subrayó.

Grande-Marlaska respondía así a varias preguntas del PP en la sesión de control, en la que le vincularon con un supuesto chivatazo del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero al empresario de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, antes de que éste fuera detenido por la UDEF por blanqueo.

“Hay un ministro del Interior, con toda la confianza del presidente del Gobierno, que deja a la UCO y la UDEF trabajar bajo las directrices del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial”, afirmó Grande-Marlaska, comparando su gestión con la del exministro del PP Jorge Fernández Díaz, que se enfrenta a juicio por el ‘caso Kitchen’.

El ministro recordó que existen muchos casos de corrupción en la actualidad, incluyendo los de la Diputación Provincial de Almería

En referencia a las recientes detenciones de dirigentes del PP en una investigación de la UCO por presuntas irregularidades en la contratación de mascarillas durante la pandemia de Covid-19.

Los senadores del PP Marimar Blanco y Alejo Miranda centraron sus intervenciones en casos que afectan al PSOE y censuraron el papel de la exmilitante socialista Leire Díez, acusándola de “recopilar para Ferraz información contra jueces, fiscales y la UCO; Ferraz puso a funcionar la cloaca”.

En respuesta, Grande-Marlaska aseguró que los “puteros y machistas están fuera” del Gobierno y del PSOE cuando son detectados. “Los suyos están en el armario, que es a donde a ustedes les gusta estar”, añadió en referencia al PP.

El titular de Interior defendió que plantillas como la de la UCO están actualmente cubiertas al 96 %. “Cuando a uno le dejan trabajar, le dejan ser profesional, le dan medios y le dicen: tú a quien tienes que obedecer es a fiscales y jueces, están encantados de trabajar en la UCO, algo que no ocurría cuando estaban ustedes; porque nosotros siempre estamos sentados fuera del armario, nunca adentro”, concluyó.